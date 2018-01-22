Защита Януковича требует допросить Гонтареву

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича требует допросить в суде главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву в качестве свидетеля в рамках дела о защите чести, достоинства и деловой репутации против главы "Ощадбанка", заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Ранее Янукович обратился в суд с иском против главы "Ощадбанка" Андрея Пышного, который заявил, что на счетах экс-президента находится 1,15 миллиарда гривен (около 43,6 миллиона долларов). Бывший президент требует в суде от главы "Ощадбанка" опровергнуть озвученную им информацию.

"Поскольку сам председатель Ощадбанка уклоняется от участия в суде и дачи пояснений о наличии средств Виктора Януковича в Ощадбанке, относительно его отношения к конфискованным средствам и ценным бумагам и их реальным владельцам, для установления истины и прекращения любых инсинуаций по этому поводу, мы считаем необходимым допросить Валерию Гонтареву и (управляющего директора финансовой компании ICU) Макара Пасенюка", — заявил Сердюк, слова которого цитирует пресс-служба адвокатской фирмы Aver lex.

Ранее Сердюк заявил, что Янукович имел на счетах в украинском государственном Ощадбанке около 1,3 миллиона долларов, а не 43,6 миллиона долларов, как заявляло руководство банка.