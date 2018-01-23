Разобраться с "долгом Януковича" Украина должна самостоятельно - Мокан

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Апелляционный суд Англии в понедельник приступит к рассмотрению жалобы Украины по обязательству оплатить России так называемый "долг Януковича" — 3 млрд долларов. Ожидается, что слушания по этому делу будут длиться 4-5 дней, а решение может быть принято не ранее, чем через полгода.

Апелляционному суду Англии предстоит выяснить, имеет ли Украина основания не возвращать России 3 млрд долларов, которые в свое время взял в долг четвертый президент Украины Виктор Янукович и тогдашнее правительство. В прошлом году суд первой инстанции — Высокий суд Лондона — принял сторону России и не стал рассматривать доводы защиты о том, что РФ оказывала давление на украинскую власть, а также нанесла ущерб экономике страны ситуациями в Крыму и на Донбассе.

Чем закончится для Украины история с "долгом Януковича", в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог Василий Мокан.

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(текст публикуется на языке оригинала)

Як Ви оцінюєте перспективи цієї справи в Апеляційному суді Англії? Які в України шанси на перемогу?

— Зрозуміло, що мені хотілось би, щоб суд Англії дослухався до аргументів української сторони і все-таки ухвалив в майбутньому рішення, задовольнив апеляцію, тому що насправді, будемо об'єктивними, виплата 3 млрд доларів у нинішніх умовах — це досить обтяжливий тягар на бюджет України. Тому що в нас наступні 2018-2019 роки — це є роки досить великих фінансових зобов'язань по зовнішніх запозиченнях, і ще додатковий тягар створюватиме проблеми українській економіці. І в цьому контексті хочу сказати, якщо ми все-таки не продовжимо співпрацю з МВФ, то можуть виникнути серйозні проблеми, де брати кошти на погашення цих всіх боргів. З іншої сторони, я чітко усвідомлюю, що коли було ухвалене рішення Високого суду Англії і не прийняті аргументи української сторони, зараз буде дуже складно в апеляційному порядку довести свою правоту. І в даному контексті я бачу два сценарії розвитку подій. Перший сценарій полягатиме в тому, що якщо українська сторона буде бачити і зрозуміє, що все йде до того, що рішення буде ухвалене на користь Росії, і Україну зобов'яжуть виплатити все-таки ці кошти, можуть активізуватися переговори між сторонами про позасудове врегулювання даного конфлікту, і за допомогою якоїсь третьої посередницької сторони домовитися про прийнятні умови виплати цих коштів.

Що передбачає другий сценарій?

— Другий сценарій полягатиме в тому, що частково суд може задовольнити апеляційний позов України і, наприклад, зобов'язавши сплатити все-таки цей борг, а я думаю, що все до того йде, більші шанси, що нас заставлять це заплатити, аніж ні, але разом з тим, піти на певні пом'якшення. Наприклад, стосовно додаткової сплати відсотків по кредиту, яких там є 75 млн доларів. Також стосовно, напевне, терміну погашення цих коштів, тому що мова йшла про реструктуризацію цього боргу. І, можливо, ряд інших умов. Я не був оптимістом, коли влітку 2017 року було призупинене виконання рішення суду Лондона, коли фактично цей кредит нам до розгляду апеляції дозволили не сплачувати, і тоді всі говорили, що начебто суд поступово стає на нашу сторону. Там чітко розглядаються правові аргументи, а не політичні. І дуже складно буде нам довести все-таки політичність цього кредиту, а не його економічну складову.

Чому Росія не пішла на реструктуризацію?

— Тому що РФ чудово тоді усвідомлювала, що коли мова йшла про реструктуризацію боргів, а там сума йшла про 15 млрд доларів, то фактично для України це була непідйомна ноша, і вона свідомо не захотіла йти на поступки українській стороні. Таким чином роблячи удар, підставляючи підніжку фактично українській економіці. Я думаю, що це рішення мало такий політичний підтекст, і у Кремлі чітко розуміли, що без реструктуризації тодішніх зовнішніх запозичень українську економіку фактично чекав дефолт і дуже страшні наслідки. Тому я думаю, що тодішнє рішення було виправдане з боку Кремля, який вже тоді розробляв сценарій атаки на Україну.

Тепер ми можемо побачити згоду РФ на те, аби цей борг хоча б потроху віддавати?

— Я думаю, що непублічні переговори на цю тему все-таки до цього зводяться. Тому що навіть з боку самого російського фінансового відомства виходили коментарі, що такі переговори велися про позасудове врегулювання ситуації, що начебто в Росії вже і не так проти стосовно термінів погашення цього боргу, але там однозначні в оцінках, що ці кошти потрібно буде повертати. І тут важливо, наскільки доказова база і аргументи української сторони зможуть все-таки переконати суд, що це був хабар, чи політичний характер чи навіть геополітичний характер мало надання цього кредиту, цих коштів. Але знову ж таки, я все-таки підозрюю, що зробити це буде надзвичайно складно.

Нам потрібно узгоджувати з іншими нашими кредиторами суми, які ми віддаємо? Що скаже з цього приводу МВФ?

— Безумовно, вони відслідковують ситуацію. І в свій час вони навіть реагували на те, як розуміючи, що Україна просто не має коштів виплачувати всім кредиторам свої зобов'язання, але, разом з тим, після проведення реструктуризації боргів, після того, як сама ймовірність співпраці з МВФ у 2018 році стала під питанням, то тут вже наше особисте завдання і наші особисті проблеми, як ми з цим будемо справлятися. Тому що суми, які ми повинні погасити в 2018-2019 роках, вже давно відомі. Також було відомо, що у січні буде розглядатися апеляція у Лондоні стосовно так званого боргу Януковича, тому для нас це не стало новиною і для нас це не стало несподіванкою. Але уже не буде, мені здається, того рівня сприяння, який був в 2014-2015 роках, з боку МВФ, тому що ми себе проявляємо на даному етапі, м'яко кажучи, як сторона, яка не завжди і не повністю якісно виконує свої зобов'язання, взяті в рамках співпраці в Меморандумі з МВФ.

К слову, кандидат исторических наук, политически аналитик Валентин Гайдай в эфире "ГС" заявил, что дело Виктора Януковича — это реалити-шоу для отвлечения украинцев от насущных проблем — уровня жизни, зарплат и девальвации нацвалюты.

А юрист, директор юридической компании "Пронин и партнеры" Евгений Пронин спрогнозировал, что скандал с деньгами Януковича не опустит рейтинг Украины еще ниже.