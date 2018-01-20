Министр рассказал, как надо тратить деньги Януковича

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что деньги, принадлежащие окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича, должны быть использованы Украиной эффективно.

"Сейчас деньги в бюджете. Моя задача сделать так, чтобы они эффективно были использованы. Я очень не хочу, чтобы сейчас, под общее улюлюканье, кто-то на факте конфискации построил политическую карьеру, а конфискованные деньги в итоге растворились… Расходовать их надо с умом. Потратить деньги у нас многие умеют, потому что отвечать за каждую копейку не научены. Но такие вливания в бюджет не будут происходить каждый год. И относиться к их распределению надо не как к ежегодной манне небесной, а как к одноразовым поступлениям", — рассказал министр в опубликованном в субботу интервью украинскому еженедельнику "Зеркало недели. Украина".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о вступлении в силу решения украинского суда, касающегося конфискации 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению Януковича.

По его словам, украинский "Ощадбанк", на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения.