Deutsche Welle: как Луценко искал деньги "семьи Януковича"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"После обнародования телеканалом Al Jazeera текста "секретного" решения суда, согласно которому украинская власть конфисковала у "семьи Януковича" рекордную сумму в 1,5 миллиарда долларов, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко решил отчитаться о деталях спецконфискации на заседании парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Украины", — пишет Deutsche Welle.

Секретность оправдана

Прежде всего, он обвинил своих предшественников из ГПУ в ошибках следствия и заявил, что ему удалось предотвратить снятие арестов из средств "преступной группировки Януковича". "Следствие по делу длилось почти 3 года. Благодаря мозговому штурму всех причастных к трехлетней работе мы определились с правильным направлением. Результатом стало 30 приговоров судов, по которым осуждено 30 человек-участников преступной схемы хищения и отмывания средств общей суммой 1, 5 миллиарда долларов", — заявил Луценко.

Он объяснил, что засекретил решение Краматорского суда о конфискации этих денег, чтобы не раскрывать список предприятий, которые фигурируют в материалах следствия. "В решении Краматорского суда есть сотни субъектов хозяйствования, по которым Янукович проводил свою преступную деятельность. Рассекречивание этой информации очень усложнит проведение следственной и оперативно-розыскной, в том числе секретной, работы по бенефициарам этих структур", — добавил Луценко.

"Генпрокурор отметил, что таких предприятий с украинской и иностранной юрисдикцией было более 500. Через них выводились средства из украинского госбюджета, которые потом отмывали на территории азиатских стран, Кипра, Латвии. После этого деньги опять поступали в украинские банки, где за них брокеры покупали ценные бумаги. Участие в схеме отмывания средств "семьи Януковича" брокера от компании ICU, основателем которой была нынешняя глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева, по словам Луценко, уже проверяла весной 2017 года Государственная комиссии по ценным бумагам. Комиссия не нашла нарушений в действиях брокера. А сейчас результаты этой проверки комиссии проверяет экспертное учреждение", — говорится в статье.

Международные суды в перспективе?

"Юрий Луценко не сомневается в правильности действий по спецконфискации и готов отстаивать свою позицию. По его убеждению, попытки представителей офшорных компаний обжаловать действия украинских правоохранителей в Украине напрасны. Именно поэтому эти компании сейчас пытаются дискредитировать расследование ГПУ и вернуть конфискованные средства "семьи Януковича" через международные суды", — пишет DW.

"Этого не будет. Я ответственно заявляю это, как генеральный прокурор. Сколько я буду на этом посту, столько буду защищать это решение, которое принято по украинским законам в интересах украинского народа", — заявил Луценко. Но каким образом он будет защищать это решение в международных судах, и какие аргументы он собирается приводить в пользу "засекреченной спецконфискации", генпрокурор не уточнил.

Удался ли план Луценко по конфискации денег "семьи Януковича" покажет время, считает председатель антикоррупционной организации State Watch Глеб Каневский. Он убежден, что генпрокурору еще рано открывать шампанское.

"Сработает план Луценко по возврату денег окружения Януковича или нет, можно будет сказать только тогда, когда государство Украина выиграет все суды у кипрских офшоров. Ибо очевидно теперь каждый шаг ГПУ будет ими оспариваться, потому что есть много вопросов к организации расследования и не только у офшорных компаний, но и у украинского общества", — считает Каневский.

В частности, по его словам, есть много вопросов: почему расследование отмывания денег Януковича свелось только к работе компаний Сергея Курченко, которого называли "кошельком экс-президента Украины", почему расследование сосредоточилось только на одном из фиктивных директоров одной из компаний Курченко, которого сделали виновным по этому делу.

Юридический представитель международной правозащитной организации Transparency International Украина Максим Костецкий указывает на то, что, несмотря на заверения Юрия Луценко в необходимости засекретить спецконфискацию в интересах следствия, это вызывает подозрения в прозрачности работы правоохранителей. "В этом деле был засекречен не только приговор суда, но и документы, которыми обосновывалась эта секретность", — отмечает Костецкий.

Также не услышала от Юрия Луценко ответов на многие из своих вопросов главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева-Боровик. Она была одной из авторов обличительного расследования о секретной спецконфискации, которое украинские журналисты сделали по материалам телеканала Al Jazeera.

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"Слова генпрокурора не были убедительными. В своем материале мы писали, что процедура возврата денег Януковича не была тщательной, поэтому Украина может иметь проблемы в будущем. Непонятным для нас осталась, какую роль в этой истории сыграла компания ICU", — указала Мусаева-Боровик.

Продолжение следует

Но, несмотря на критику, генпрокурор Украины не собирается останавливаться. Он уверяет, что в первой половине этого года украинский бюджет еще пополнится конфискованными у "семьи Януковича" деньгами на сумму 3 миллиарда гривен.

"Вчера я обратился к премьер-министру, в котором попросил взять под личный контроль деятельность исполнительной службы, которая должна обеспечить эту спецконфискацию", — подчеркнул Юрий Луценко. Он также отметил, что скоро ГПУ обнародует резонансную информацию о судьбе полтонны золота окружения Виктора Януковича, арестованного в Швейцарии.

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