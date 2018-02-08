Защита Януковича просит суд допросить президента Германии

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Защита бывшего главы Украины Виктора Януковича намерена допросить в суде по делу о госизмене президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера и других европейских политиков, выступавших гарантами при подписании мирного соглашения по урегулированию в Украине в 2014 году, заявил в четверг адвокат Виталий Сердюк.

Янукович и представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко (бывший глава партии "Удар", мэр Киева), Арсений Яценюк (премьер-министр в 2014-2016 годах) и Олег Тягнибок (лидер партии "Свобода") при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса в Украине. Однако после этого, в феврале 2014 года, Верховная Рада отстранила Януковича от власти, он был вынужден покинуть страну.

"Этот список (свидетелей – ред.) нами был подан суду… Безусловно, в этом суде должны выступить и сообщить официальную позицию представители ЕС Кэтрин Эштон (бывший верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности — ред.), Урмас Паэт (экс-глава МИД Эстонии), Франк-Вальтер Штайнмайер, который был подписантом соглашения об урегулировании кризиса, который гарантировал Украине, что это соглашение будет выполнено", — заявил Сердюк журналистам.

По его словам, защита также намерена допросить в суде экс-руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье и бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, главу комитета Европарламента по иностранным дела Элмара Брока, экс-главу МИД Франции Лорана Фабиуса и других европейских политиков. Всего защита намерена допросить в суде около 60 человек.

В среду, 7 февраля, Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого. В отношении еще трех фигурантов данного уголовного производства — В. Захарченко, В. Ратушняка и П. Федчук — подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время.