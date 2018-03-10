Оболонский райсуд Киева отказался вызвать на допрос президента Германии Франка Штайнмайера, а также бывшего верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон и экс-главу МИД Франции Лорана Фабиуса.
По словам Виталия Сердюка, защита намерена допросить в суде экс-руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье и бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского и других европейских политиков.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что Франк-Вальтер Штайнмайер принял приглашение президента Петра Порошенко посетить в этом году Украину. При этом дипломат не приводит никаких подробностей будущего визита.
Мировые СМИ обсуждают скандальные отставки в мире "большой красоты", анализируют рождественскую речь президента Германии, а также следят за реакцией России в ответ на решение США поставлять Украине летальное оружие.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что господин Штайнмайер обладает очень широкой экспертизой и в области двусторонних отношений -
состоится достаточно интенсивный обмен мнениями.
Защита Виктора Януковича настаивает на допросе экс-главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, руководителя департамента континентальной Европы министерства иностранных дел Франции Эрика Фурнье идругих политиков.
Как сообщается, перед официальной церемонией предыдущий президент Йоахим Гаук со своей женой Даниэлой Шадт встретили Франка-Вальтера Штайнмайера и будущую первую леди Эльке Бюденбендер на лестнице перед дворцом.
Официальная церемония передачи власти Гауком Штайнмайеру состоится в президентском дворце Бельвю в Берлине. В ней, по традиции, примут участие супруги политиков - будущая первая леди Эльке Бюденбендер и ее предшественница Даниэла Штадт.
Известный немецкий политик, бывший глава МИД ФРГ, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье избран 12-м президентом Германии. Sputnik выяснял, как на это событие отреагировала лидер левых в Бундестаге Сара Вагенкнехт.
Институт президентства превратился в стране в средоточие коррупции, авторитарной почти неограниченной власти, порождая новые и новые кризисы, вплоть до открытых гражданских конфликтов, уверен политолог Михаил Павлив.
Накануне президентом Германии стал экс-глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер, а действующий глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран президентом республики на третий срок. Во Франции вчера акция "против насилия" обернулась погромами.
Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье избрали президентом Германии. "За" кандидатуру политика проголосовал 931 человек, всего было подано 1 тысяча 239 действительных голосов участников Федерального собрания.
Экс-главу МИД Германии, социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера избрали президентом Германии. "За" кандидатуру политика проголосовал 931 человек, всего было подано 1 тысяча 239 действительных голосов участников Федерального собрания.
Согласно информации, "за" кандидатуру политика проголосовал 931 человек, всего было подано 1 тысяча 239 действительных голосов участников Федерального собрания. Для избрания в первом туре Штайнмайеру нужно было набрать 631 голос.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам Виталия Сердюка, защита намерена допросить в суде экс-руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье и бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского и других европейских политиков.
Оболонский райсуд Киева отказался вызвать на допрос президента Германии Франка Штайнмайера, а также бывшего верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон и экс-главу МИД Франции Лорана Фабиуса.