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    Франк-Вальтер Штайнмайер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 520
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    Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД стран нормандской четверки в Минске
    Дело Януковича. Суд отказался вызывать Штайнмайера и Эштон
    14:50 14.02.2018
    164Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Оболонский райсуд Киева отказался вызвать на допрос президента Германии Франка Штайнмайера, а также бывшего верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон и экс-главу МИД Франции Лорана Фабиуса.
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    13:14 09.02.2018
    642Смена политического ландшафта. Итоги выборов в Германии
    Новое правительство останется последовательным в вопросе Украины и выполнения Минских соглашений. Об этом заявил эксперт-международник Владимир Кушниренко.
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
    Защита Януковича просит суд допросить президента Германии
    15:01 08.02.2018
    265Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    По словам Виталия Сердюка, защита намерена допросить в суде экс-руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье и бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского и других европейских политиков.
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
    Президент ФРГ Штайнмайер принял приглашение Порошенко посетить Украину
    06:10 13.01.2018
    136
    Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что Франк-Вальтер Штайнмайер принял приглашение президента Петра Порошенко посетить в этом году Украину. При этом дипломат не приводит никаких подробностей будущего визита.
    Мисс Америка 2017
    Мировые тренды: скандалы в "Мисс Америка", оружие из США и реакция РФ
    12:39 24.12.2017
    306
    Мировые СМИ обсуждают скандальные отставки в мире "большой красоты", анализируют рождественскую речь президента Германии, а также следят за реакцией России в ответ на решение США поставлять Украине летальное оружие.
    Франк-Вальтер Штайнмайер
    Президент ФРГ высказался о предложении Путина по миротворцам в Донбассе
    21:15 24.10.2017
    1581
    Штайнмайер высказался по поводу того, может ли ввод миротворческой миссии ООН в Украину послужить первым шагом к ослаблению санкций против России.
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
    Президент Германии распустил правительство
    19:46 24.10.2017
    361
    Во вторник также состоялось первое заседание бундестага 19-го созыва, в ходе которого бывший министр финансов Вольфганг Шойбле был избран президентом парламента.
    Куранты на Спасской башне Московского Кремля
    В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Штайнмайера
    13:35 16.10.2017
    399
    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что господин Штайнмайер обладает очень широкой экспертизой и в области двусторонних отношений - состоится достаточно интенсивный обмен мнениями.
    Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
    События 2014-го. Ведомство президента ФРГ отказало защите Януковича в беседе
    17:04 09.08.2017
    1205
    Согласно ответу, который получило адвокатское бюро Aver Lex, не является общепринятым, чтобы федеральный президент "вел подобные беседы в ходе текущих процедур".
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
    Защита Януковича просит допросить президента Германии и европолитиков
    16:45 07.08.2017
    202Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Защита Виктора Януковича настаивает на допросе экс-главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, руководителя департамента континентальной Европы министерства иностранных дел Франции Эрика Фурнье идругих политиков.
    Франк-Вальтер Штайнмайер
    Президент Германии Штайнмайер собирается в Украину
    19:58 13.06.2017
    294
    Как сообщил посол Украины в ФРГ, "с внешнеполитическим советником Федерального президента ФРГ Томасом Баггером обсудили предстоящий визит Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину".
    Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
    В Германии прошла церемония передачи президентской власти Штайнмайеру
    16:01 19.03.2017
    181
    Как сообщается, перед официальной церемонией предыдущий президент Йоахим Гаук со своей женой Даниэлой Шадт встретили Франка-Вальтера Штайнмайера и будущую первую леди Эльке Бюденбендер на лестнице перед дворцом.
    Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
    Штайнмайер официально вступает в должность президента Германии
    12:26 19.03.2017
    188
    Официальная церемония передачи власти Гауком Штайнмайеру состоится в президентском дворце Бельвю в Берлине. В ней, по традиции, примут участие супруги политиков - будущая первая леди Эльке Бюденбендер и ее предшественница Даниэла Штадт.
    Сара Вагенкнехт
    Вагенкнехт: хочу президента, который выступит против мнения правительства!
    16:29 13.02.2017
    331
    Известный немецкий политик, бывший глава МИД ФРГ, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье избран 12-м президентом Германии. Sputnik выяснял, как на это событие отреагировала лидер левых в Бундестаге Сара Вагенкнехт.
    Политический эксперт Михаил Павлив
    Павлив: Институт президентства в Украине полностью деградировал
    12:20 13.02.2017
    1233
    Институт президентства превратился в стране в средоточие коррупции, авторитарной почти неограниченной власти, порождая новые и новые кризисы, вплоть до открытых гражданских конфликтов, уверен политолог Михаил Павлив.
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
    Хроника 12 февраля: захват базы в Чонгаре, пеня за ЖКХ, президент Германии Штайнмайер
    09:17 13.02.2017
    963
    Накануне президентом Германии стал экс-глава МИД Франк-Вальтер Штайнмайер, а действующий глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран президентом республики на третий срок. Во Франции вчера акция "против насилия" обернулась погромами.
    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
    Франк-Вальтер Штайнмайер - новый президент Германии
    08:26 13.02.2017
    511
    Президент ФРГ играет представительскую роль, он не имеет реальной политической власти. По предложению федерального канцлера он назначает министров, а также может остановить принятие законопроекта.
    Франк-Вальтер Штайнмайер
    Франк-Вальтер Штайнмайер. Справка
    21:44 12.02.2017
    117
    Франк-Вальтер Штайнмайер в воскресенье избрали президентом Германии. "За" кандидатуру политика проголосовал 931 человек, всего было подано 1 тысяча 239 действительных голосов участников Федерального собрания.
    Штайнмайер стал президентом Германии
    Президентом Германии выбрали Штайнмайера 
    19:28 12.02.2017
    275
    Экс-главу МИД Германии, социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера избрали президентом Германии. "За" кандидатуру политика проголосовал 931 человек, всего было подано 1 тысяча 239 действительных голосов участников Федерального собрания.
    Франк-Вальтер Штайнмайер
    Штайнмайер стал президентом Германии
    15:38 12.02.2017
    2269
    Согласно информации, "за" кандидатуру политика проголосовал 931 человек, всего было подано 1 тысяча 239 действительных голосов участников Федерального собрания. Для избрания в первом туре Штайнмайеру нужно было набрать 631 голос.
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    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
    Защита Януковича просит суд допросить президента Германии
    15:01 08.02.2018
    265
    По словам Виталия Сердюка, защита намерена допросить в суде экс-руководителя департамента континентальной Европы МИД Франции Эрика Фурнье и бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского и других европейских политиков.
    Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече глав МИД стран нормандской четверки в Минске
    Дело Януковича. Суд отказался вызывать Штайнмайера и Эштон
    14:50 14.02.2018
    164
    Оболонский райсуд Киева отказался вызвать на допрос президента Германии Франка Штайнмайера, а также бывшего верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кэтрин Эштон и экс-главу МИД Франции Лорана Фабиуса.
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