Янукович прокомментировал отстранение его адвокатов

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что считает преступлением отстранение его адвокатов от участия в рассмотрении дела о событиях на "евромайдане" в Киеве.

Об этом говорится в заявлении экс-главы государства, которое опубликовал его адвокат Виталий Сердюк на своей странице в Facebook.

"Нынешний украинский режим пошел на преступные меры – с помощью силы отстранить моих адвокатов от участия в так называемом деле о Майдане, которое "рассматривается" в Печерском районном суде города Киева", — говорится в сообщении.

По мнению Януковича, такие действия – "это паническая реакция нынешней власти на то, что с каждым днем в Украине и мире узнают все больше фактов причастности ее представителей к самым тяжким преступлениям".

Печерский районный суд Киева в декабре 2017 года решил отстранить адвокатов Януковича, заменив их на бесплатного государственного адвоката. Это решение было принято из-за неявки адвокатов в суд, они объяснили свое отсутствие участием в другом процессе. Апелляционный суд Киева признал правомерным решение Печерского районного суда.