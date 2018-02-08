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    Общество

    Янукович прокомментировал отстранение его адвокатов

    (обновлено: )17931
    Как заявил Янукович, нынешний украинский режим "пошел на преступные меры" и "с помощью силы отстранил адвокатов от участия в так называемом деле о Майдане".
    Виктор Янукович
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что считает преступлением отстранение его адвокатов от участия в рассмотрении дела о событиях на "евромайдане" в Киеве.

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    Об этом говорится в заявлении экс-главы государства, которое опубликовал его адвокат Виталий Сердюк на своей странице в Facebook.

    "Нынешний украинский режим пошел на преступные меры – с помощью силы отстранить моих адвокатов от участия в так называемом деле о Майдане, которое "рассматривается" в Печерском районном суде города Киева", — говорится в сообщении.

    По мнению Януковича, такие действия – "это паническая реакция нынешней власти на то, что с каждым днем в Украине и мире узнают все больше фактов причастности ее представителей к самым тяжким преступлениям".

    Печерский районный суд Киева в декабре 2017 года решил отстранить адвокатов Януковича, заменив их на бесплатного государственного адвоката. Это решение было принято из-за неявки адвокатов в суд, они объяснили свое отсутствие участием в другом процессе. Апелляционный суд Киева признал правомерным решение Печерского районного суда.

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