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    Киев

    К зданию суда в Киеве принесли виселицу для Януковича

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (717)

    (обновлено: )13905
    Активисты Украинской антикоррупционной ассоциации заявили, что виселицу соорудили специально для покинувшего Украину экс-президента Виктора Януковича. Она установлена под Оболонским райсудом Киева.
    Виселица для Януковича под Оболонским судом в Киеве
    44.ua

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Активисты принесли виселицу для экс-президента Виктора Януковича к зданию Оболонского райсуда в Киеве, пишет 44.ua.

    По словам активистов Украинской антикоррупционной ассоциации, ее соорудили специально для бывшего президента после заявлений его адвокатов о планах Януковича вернуться в страну.

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    Оболонский районный суд Киева в среду продолжил слушание дела в отношении экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене. На заседании суда в среду допросили бывшего главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, бывшего заместителя постпреда страны в ООН Андрея Цимбалюка и бывшего исполняющего обязанности министра обороны Игоря Тенюха.

    44.ua
    Виселица для Януковича под Оболонским судом в Киеве

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