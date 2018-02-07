К зданию суда в Киеве принесли виселицу для Януковича

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Активисты принесли виселицу для экс-президента Виктора Януковича к зданию Оболонского райсуда в Киеве, пишет 44.ua.

По словам активистов Украинской антикоррупционной ассоциации, ее соорудили специально для бывшего президента после заявлений его адвокатов о планах Януковича вернуться в страну.

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Оболонский районный суд Киева в среду продолжил слушание дела в отношении экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене. На заседании суда в среду допросили бывшего главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, бывшего заместителя постпреда страны в ООН Андрея Цимбалюка и бывшего исполняющего обязанности министра обороны Игоря Тенюха.