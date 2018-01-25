Побег Януковича в Крым. Транспорт предоставил Добкин - свидетель

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Перед бегством в Крым экс-президент Виктор Янукович в Харькове встретился с Михаилом Добкиным, который на тот момент занимал должность главы Харьковской ОГА. Об этом во время допроса 25 января в Оболонском районном суде Киева сказал сотрудник Управления государственной охраны Олесь Шаран.

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Экс-охранник рассказал следующие подробности побега экс-президента:

"В 21 часу (21 февраля 2014 — Ред.) была дана команда готовить вертолеты лететь в Харьков. Возле дома стоял грузовой автомобиль, была выгрузка определенных вещей, пакеты, картины. Ранее такого сбора вещей не было".

По словам Шарана, Януковича сопровождали 4 охранника.

"В Харькове мы приехали в резиденцию облсовета. Нас встречал Добкин, дал транспорт для передвижения", — рассказал сотрудник УГО.

Напомним, в прошлом году экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к мировым лидерам с письмом, в котором изложил свое видение событий на Майдане, и предложил меры по урегулированию "украинского кризиса".