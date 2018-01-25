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    Побег Януковича в Крым. Транспорт предоставил Добкин - свидетель

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    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (707)

    (обновлено: )106720
    Как рассказал сотрудник Управления государственной охраны Олесь Шаран, 21 февраля 2014 года была дана команда готовить вертолеты для полета в Харьков. Там экс-президента встретил Михаил Добкин, который предоставил транспорт в Крым.
    Виктор Янукович. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Перед бегством в Крым экс-президент Виктор Янукович в Харькове встретился с Михаилом Добкиным, который на тот момент занимал должность главы Харьковской ОГА. Об этом во время допроса 25 января в Оболонском районном суде Киева сказал сотрудник Управления государственной охраны Олесь Шаран.

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    Экс-охранник рассказал следующие подробности побега экс-президента:

    "В 21 часу (21 февраля 2014 — Ред.) была дана команда готовить вертолеты лететь в Харьков. Возле дома стоял грузовой автомобиль, была выгрузка определенных вещей, пакеты, картины. Ранее такого сбора вещей не было".

    По словам Шарана, Януковича сопровождали 4 охранника.

    "В Харькове мы приехали в резиденцию облсовета. Нас встречал Добкин, дал транспорт для передвижения", — рассказал сотрудник УГО.

    Напомним, в прошлом году экс-президент Украины Виктор Янукович обратился к мировым лидерам с письмом, в котором изложил свое видение событий на Майдане, и предложил меры по урегулированию "украинского кризиса".

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