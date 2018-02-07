Блоггер: люди так и остались для власти мусором

РИА Новости Украина

Через четыре года после Евромайдана в центре Киева по-прежнему нет ответа на один из главных вопросов: кто расстреливал протестующих в центре столицы 20 февраля 2014 года, когда погибли 53 человека. Не так давно генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что на рассмотрении украинских судов находятся дела 280 лиц, причастных к насилию на Майдане Незалежности во время протестов 2013-2014.

"Процессы, увы, долгие. Если погибли более 100 человек, то судебное следствие будет достаточно долгим. Есть много обвиняемых. Есть другие дела, в которых среднее и высшее звено причастных к незаконным приказам или криминальным действиям на Майдане сбежали в РФ или на временно оккупированные территории", — сказал он.

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По его словам, по большинству дел тех, кто сбежал, расследование завершено и прокуратура ждет от судов разрешения на заочное осуждение.

По мнению блоггера Руслана Бизяева, на сегодняшний день в информационном поле Украины практически нет упоминаний о завершении суда над виновными в гибели людей в ходе протестных акций на Майдане.

"В преддверии четвертой годовщины событий на Майдане заметил интересный момент — из информационного поля практически выпала любая информация о том, что вот-вот суд будет завершен и виновные в гибели людей с обеих сторон будут наказаны", — отметил блоггер.

Он напомнил, что предыдущие три года подряд эта тема была информационным мейнстримом февраля.

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"Что же случилось? Трусы опять не налазят через голову? Или быть может наша гибридная коалиция наконец-то показала свое истинное лицо, окончательно запутавшись в основных версиях?" — задался вопросом Бизяев.

По его мнению, на самом деле все обстоит прозаичнее, так как для нынешней власти люди "остались мусором".

Facebook Руслана Бизяева Комментарий Руслана Бизяева о расследовании убийств на Майдане

"А может все гораздо проще. Люди как были для них мусором, так и остались, не смотря на все громкие стенания про "патриотизм". И правда им не нужна. Потому что страшно наверное. Вот такие они-"цинічні Бандери", — резюмировал блоггер.