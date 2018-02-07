Блоггер: люди так и остались для власти мусором

РИА Новости Украина
Через четыре года после Евромайдана в центре Киева по-прежнему нет ответа на один из главных вопросов: кто расстреливал протестующих в центре столицы 20 февраля 2014 года, когда погибли 53 человека. Не так давно генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что на рассмотрении украинских судов находятся дела 280 лиц, причастных к насилию на Майдане Незалежности во время протестов 2013-2014.
"Процессы, увы, долгие. Если погибли более 100 человек, то судебное следствие будет достаточно долгим. Есть много обвиняемых. Есть другие дела, в которых среднее и высшее звено причастных к незаконным приказам или криминальным действиям на Майдане сбежали в РФ или на временно оккупированные территории", — сказал он.
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По его словам, по большинству дел тех, кто сбежал, расследование завершено и прокуратура ждет от судов разрешения на заочное осуждение.
По мнению блоггера Руслана Бизяева, на сегодняшний день в информационном поле Украины практически нет упоминаний о завершении суда над виновными в гибели людей в ходе протестных акций на Майдане.
"В преддверии четвертой годовщины событий на Майдане заметил интересный момент — из информационного поля практически выпала любая информация о том, что вот-вот суд будет завершен и виновные в гибели людей с обеих сторон будут наказаны", — отметил блоггер.
Он напомнил, что предыдущие три года подряд эта тема была информационным мейнстримом февраля.
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"Что же случилось? Трусы опять не налазят через голову? Или быть может наша гибридная коалиция наконец-то показала свое истинное лицо, окончательно запутавшись в основных версиях?" — задался вопросом Бизяев.
По его мнению, на самом деле все обстоит прозаичнее, так как для нынешней власти люди "остались мусором".
"А может все гораздо проще. Люди как были для них мусором, так и остались, не смотря на все громкие стенания про "патриотизм". И правда им не нужна. Потому что страшно наверное. Вот такие они-"цинічні Бандери", — резюмировал блоггер.