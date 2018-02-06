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    Одесса, наши дни: в лужах крови голодные дети, но их спасли

    (обновлено: )81803
    Квартира выглядела как самый настоящий притон – вонь, грязь, люди в наркотическом или алкогольном опьянении, на полу – бутылки из под спиртного, окурки и лужи крови.
    В Одессе дети жили в ужасных условиях
    Фото со страницы Зои Мельник в Facebook

    РИА Новости Украина

    В Одессе ранее судимый за убийство мужчина спас троих детей. Об этом у себя на странице в Facebook написала сотрудник патрульной полиции Зоя Мельник.

    Началось все с того, что горожане пожаловались полицейским на неизвестных мужчин, которые находятся в их парадной, няня с детьми в квартире боится их. Попросили приехать проверить, пишет Ирина Коваленко.

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    Когда полицейские прибыли на место, то никого не было. Телефон, по которому звонили на 102, тоже не отвечал.

    Как только патрульные собрались выезжать назад, пришло еще одно сообщение. В нем говорилось о том, что по тому же адресу находятся дети с женщиной в неадекватном состоянии.

    Фото со страницы Зои Мельник в Facebook
    В Одессе дети жили в ужасных условиях.

    Притон вместо квартиры и забродивший суп

    Как пишет патрульная, квартира – самый настоящий притон — вонь, грязь, какие-то подозрительные, в наркотическом или алкогольном опьянении люди, на полу – бутылки из под спиртного, окурки и лужи крови. "Няня" рассказала о том, что утром здесь один из ее собутыльников пытался покончить жизнь самоубийством, резал вены и его забрала скорая.

    Фото со страницы Зои Мельник в Facebook
    В квартире с детьми были следы крови

    Кроме взрослых, в комнате находились еще трое малышей возрастом 1,5, 2,5 и 4 года. На вид они были грязные, голодные, босые, в квартире – ни единой игрушки.

    Из еды – уже забродивший суп из воды и макарон, на кухонном полу на мокром матрасе спал младший ребенок. У одного из мальчиков на ноге – старая загнившая рана.

    Выяснилось, что мать детей бросила их и уехала. По словам соседей, она часто бросала своих малышей на няню.

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    Спаситель малышей – бывший убийца

    Позже выяснилось, что заявитель, который и позвонил патрульным, накануне только освободился из тюрьмы. Просидел там 10 лет за убийство – отрезал человеку голову.  В тюрьме по интернету он познакомился с "няней" и пришел к ней в гости сразу после освобождения. Когда увидел детей, решил, что срочно нужно спасать и позвонил в полицию.

    Сейчас все трое малышей в порядке, их на время лечения оставили в больнице.

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