Луценко сообщил, сколько дел по Майдану рассматривают суды

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что на рассмотрении украинских судов находятся дела 280 лиц, причастных к насилию на Майдане Незалежности во время протестов 2013-2014, передает DW.

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"Процессы, увы, долгие. Если погибли более 100 человек, то судебное следствие будет достаточно долгим. Есть много обвиняемых. Есть другие дела, в которых среднее и высшее звено причастных к незаконным приказам или криминальным действиям на Майдане сбежали в РФ или на временно оккупированные территории", — сказал он.

По его словам, по большинству дел тех, кто сбежал, расследование завершено и прокуратура ждет от судов разрешения на заочное осуждение.

Ранее начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что народные депутаты игнорируют вызовы на допросы по делу касательно расстрелов на Майдане. В связи с этим в ближайшее время прокуратура обнародует фамилии этих людей.