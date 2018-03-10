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    Илья Пономарев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 19
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    Александр Янукович
    Адвокаты сына Януковича будут судиться с экс-депутатом Госдумы
    20:46 14.02.2018
    692
    В заявлении пресс-секретаря Александра Януковича Юрия Кирасира отмечается, что адвокатами Александра Януковича будет инициирована подача иска о защите чести и достоинства, а также подано заявление о совершении уголовного преступления.
    Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев
    Пономарев: Киев в 2014 году был слишком занят выборами и потерял Крым
    16:21 14.02.2018
    211
    Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев сообщил, что восток Украины в целом – это не избиратель тех людей, которые пришли к власти после Майдана.
    Александр Янукович. Архивное фото
    Экс-депутат Госдумы: создание ЛДНР финансировал сын Януковича
    14:07 14.02.2018
    330
    Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что Александр Янукович финансировал создание самопровозглашенных ЛНР и ДНР
    Денис Вороненков и Мария Максакова
    Максакова не верила, что Тюрин заказал убийство ее мужа - Пономарев
    15:15 09.10.2017
    515
    По словам экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, для Марии Максаковой результаты расследования убийства Вороненкова - личная трагедия.
    Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев
    Экс-депутат Госдумы Пономарев готов дать показания СК РФ по делу Вороненкова
    18:51 31.03.2017
    324Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что допрос может быть проведен через запрос Следственного комитета РФ в Генеральную прокуратуру Украины.
    Убийство Дениса Вороненкова
    Украинская власть не доверяла Вороненкову - экс-депутат Госдумы РФ
    23:30 27.03.2017
    813Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Илья Пономарев считает, что со стороны высшего руководства Украины по отношению к Денису Вороненкову был допущен "реальный прокол", который выражался в неком недоверии к бывшему депутату ГД РФ.
    Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев
    Пономарев: Луценко подставил Вороненкова, сообщив о его роли в деле Януковича
    04:31 26.03.2017
    11676Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    По словам бывшего российского парламентария Ильи Пономарева, самыми большими союзниками Вороненкова в Украине были главный военный прокурор Анатолий Матиос и главный следователь по делу Януковича Руслан Кравченко.
    Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев
    Пономарев: Максакова хочет остаться в Украине
    20:11 25.03.2017
    2231Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Как сообщил экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, родственники жены Вороненкова предлагают ей возвращаться в Россию, но Мария Максакова не будет обращаться к России.
    Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев
    Вороненков ожидал покушения - Пономарев
    17:34 25.03.2017
    891Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Как отметил бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, он не считает показания Вороненкова по уголовному делу против экс-президента Украины Виктора Януковича "ключевыми" для дела.
    Убийство Дениса Вороненкова
    Прощание с Вороненковым пройдет в субботу во Владимирском соборе в Киеве
    04:05 25.03.2017
    438Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Денис Вороненков был убит в четверг, 23 марта, в центре Киева. В пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца экс-депутата Госдумы РФ Павел Паршов служил в ее рядах.
    Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев
    Второй охранник Вороненкова в день убийства был с его женой - Пономарев
    00:44 24.03.2017
    226
    По словам бывшего депутата Госдумы РФ Ильи Пономарева, Денис Вороненков переживал за безопасность и попросил Администрацию президента Украины предоставить ему госохрану.
    Убийство Дениса Вороненкова. Место происшествия
    Экс-депутат Госдумы РФ Пономарев сообщил, где похоронят Вороненкова
    23:59 23.03.2017
    511Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев, проживающий в Украине, сообщил, что "близкие погибшего уже приняли решение, что похороны Дениса Вороненкова пройдут в Киеве".
    Депутат Госдумы РФ Илья Пономарев
    Охрана экс-депутата Госдумы РФ Пономарева может быть усилена - ГПУ
    13:19 23.03.2017
    325Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарева заявил, что застреленный в центре Киева его бывший коллега Денис Вороненков направлялся на встречу с ним.
    Илья Пономарев. Архивное фото
    Суд РФ отклонил апелляцию Пономарева по поводу лишения полномочий депутата
    23:36 24.11.2016
    96
    По заявлению судьи Верховного суда России, судебная коллегия постановила апелляционную жалобу адвоката на постановление Госдумы о досрочном прекращении полномочий депутата Ильи Пономарева оставить без удовлетворения.
    Илья Пономарев
    Экс-депутат ГД Пономарев заявил, что привлекает инвестиции в Украину
    22:12 24.06.2016
    213
    Пономарев сообщил, что занимается привлечением инвестиций в Украину, прежде всего, в энергетику. По его словам, он останется в Украине, пока не сможет вернуться в Россию.
    Депутат Госдумы РФ Илья Пономарев
    Экс-депутат Госдумы Пономарев переехал в Украину
    21:11 24.06.2016
    835
    Госдума в начале июня лишила Пономарева мандата, так как он длительное время не появлялся на рабочем месте и не исполнял свои обязанности. По данным СМИ, в последнее время Пономарев находился в США.
    Илья Пономарев
    Московский суд рассмотрит вопрос о заочном аресте депутата Пономарева
    02:34 17.07.2015
    98
    Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин лично возбудил против Пономарева уголовное дело о пособничестве в растрате в фонде "Сколково", официальное обвинение ему уже предъявлено заочно.
    Илья Пономарев. Архивное фото
    Депутата Госдумы РФ Пономарева лишили неприкосновенности
    06:50 08.04.2015
    230
    За лишение Ильи Пономарева неприкосновенности проголосовали 438 депутатов, против - 1. Один народный избранник воздержался. Сам Пономарев не присутсвовал на заседании Госдумы.
    Илья Пономарев. Архивное фото
    Депутата Госдумы РФ Илью Пономарева могут лишить неприкосновенности
    03:16 07.04.2015
    89
    В конце марта Генпрокуратура обратилась в нижнюю палату парламента с представлением в отношении Пономарева в связи с делом фонда "Сколково". Сам депутат еще не ознакомился с поступившими документам.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Александр Янукович
    Адвокаты сына Януковича будут судиться с экс-депутатом Госдумы
    20:46 14.02.2018
    692
    В заявлении пресс-секретаря Александра Януковича Юрия Кирасира отмечается, что адвокатами Александра Януковича будет инициирована подача иска о защите чести и достоинства, а также подано заявление о совершении уголовного преступления.
    Александр Янукович. Архивное фото
    Экс-депутат Госдумы: создание ЛДНР финансировал сын Януковича
    14:07 14.02.2018
    330
    Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что Александр Янукович финансировал создание самопровозглашенных ЛНР и ДНР
    Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев
    Пономарев: Киев в 2014 году был слишком занят выборами и потерял Крым
    16:21 14.02.2018
    211
    Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев сообщил, что восток Украины в целом – это не избиратель тех людей, которые пришли к власти после Майдана.
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