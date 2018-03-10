В заявлении пресс-секретаря Александра Януковича Юрия Кирасира отмечается, что адвокатами Александра Януковича будет инициирована подача иска о защите чести и достоинства, а также подано заявление о совершении уголовного преступления.
По словам бывшего российского парламентария Ильи Пономарева, самыми большими союзниками Вороненкова в Украине были главный военный прокурор Анатолий Матиос и главный следователь по делу Януковича Руслан Кравченко.
По заявлению судьи Верховного суда России, судебная коллегия постановила апелляционную жалобу адвоката на постановление Госдумы о досрочном прекращении полномочий депутата Ильи Пономарева оставить без удовлетворения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В заявлении пресс-секретаря Александра Януковича Юрия Кирасира отмечается, что адвокатами Александра Януковича будет инициирована подача иска о защите чести и достоинства, а также подано заявление о совершении уголовного преступления.