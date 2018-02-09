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    В ГПУ заявили о реальной угрозе отмены решения по делу Януковича

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    Начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк пояснил, что разрешение суда на заочное расследование - очередной шаг к завершению дел", потому что такая процедура вызывает вопросы с точки зрения соответствия международным конвенциям.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Решение по делу экс-президента Украины Виктора Януковича могут отменить из-за применения заочной процедуры в рамках досудебного расследования, заявил начальник департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В среду, 7 февраля, Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого. В отношении еще трех фигурантов уголовного производства по делу об убийстве активистов МАйдана — В. Захарченко, В. Ратушняка и П. Федчук — подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время.

    "Разрешение суда на заочное расследование — это очередной шаг к завершению дел в отношении тех лиц, которые следствие по материалам собранных доказательств считает организаторами преступлений совершенных во время протеста. Но заочная процедура, которая регулируется УПК, вызывает большое количество нареканий с точки зрения соответствия международным конвенциям и практике Европейского суда. На практике это может означать, что даже пройдя эту процедуру, можно однозначно получить отмену приговора международным судом", — отметил Горбатюк, которого цитирует "Радио Свобода".

    Он уверен, что есть люди, которым "выгодны сомнения в легитимности судебных процессов".

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    "Иногда складывается впечатление, что, видимо, кому-то выгодно, чтобы были сомнения в легитимности этих процессов, чтобы те, кто под ними находятся, в следующем получали шанс чисто по процедурным вопросам отменить приговоры по делам", — считает Горбатюк.

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    Фото Facebook "Национального корпуса"
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    Напомним, беглый экс-президент Янукович, недовольный решением суда о заочном расследовании, обвинил в причастности к расстрелам во время Революции достоинства нынешних высокопоставленных чиновников.

    Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции Украины 21 ноября 2013 года, сразу после заявления тогдашнего правительства о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом ожесточенных столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. 

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    Ответственность за смерти людей во время массовых акций протеста на Майдане Незалежности в Киеве в январе-феврале 2014 года возложили на экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.

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