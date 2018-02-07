Янукович разразился гневным посланием после решения суда по делу Майдана

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Янукович считает, что решение Печерского суда Киева о заочном досудебном расследовании дела о массовых убийствах активистов на Майдане Незалежности в Киеве в феврале 2014 года является незаконным.

В среду, 7 февраля, Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого. В отношении еще трех фигурантов данного уголовного производства — В. Захарченко, В. Ратушняка и П. Федчук — подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время.

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В свою очередь беглый экс-президент, недовольный таким решением суда, обвинил в причастности к расстрелам во время Революции достоинства нынешних высокопоставленных чиновников.

"Нынешний режим пошел на преступные меры — с помощью силы отстранить моих адвокатов от участия в так называемом деле о Майдане, которое рассматривается в Печерском районном суде г. Киева. Такие действия — это паническая реакция нынешней власти на то, что с каждым днем в Украине и мире узнают больше фактов причастности ее представителей до самых тяжких преступлений. Уже в Европе и мире открыто говорят о причастности "нынешних руководителей" к массовым расстрелам на Майдане в 2014 году. Называются конкретные имена — Парубий, Пашинский, Луценко. Будут названы еще", — говорится в обращении Януковича, которое передал ТСН пресс-секретарь его сына Александра Юрий Кирасир.

ТСН Обращение Виктора Януковича в связи с решение суда по делу об убийствах на Майдане

Бывший глава государства, который в настоящее время находится на территории России, утверждает, что не виновен в преступлениях во время Майдана, а дело против него сфабриковано. Также он обвиняет представителей нынешней власти в том, что "Крымом они рассчитались за возможность находиться в высоких киевских кабинетах". "В 2014 году, придя на крови к власти, они с помощью крови эту власть пытаются удержать сегодня, развязав и продолжая братоубийственную войну на Донбассе", — убежден Янукович.

ТСН Обращение Виктора Януковича в связи с решение суда по делу об убийствах на Майдане

Он утверждает, что его обвиняют в преступлениях, которых не существует.

"Для этого в Печерском суде г. Киева с применением силы не допустили моих защитников к судебному процессу, заменили их на "прокурорского" адвоката, которому хватило за 40 минут исследовать 110 томов дела и более 100 часов видеоматериалов, чтобы дать возможность "ручному" судье вынести решение о начале досудебного расследования в отношении меня", — добавил Янукович.

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Против Януковича открыто несколько уголовных производств, самое большое из них — о госизмене. Помимо этого бывший украинский лидер является фигурантом дела о массовых убийствах людей в центре Киева в 2014 году во время Евромайдана, дел о завладении лесными угодьями "Сухолучье", землей и резиденцией "Межигорье", а также дела по компании "Укртелеком".