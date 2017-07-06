Янукович затягивает судебный процесс - Батрин

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В Оболонский райсуд Киева подано заявление о невозможности осуществления правосудия по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Об этом заявил его адвокат Виталий Сердюк.

Ранее бывший президент принял решение о нежелании участвовать в этом процессе и сообщил об отзыве своих адвокатов. В настоящее время обвинение подало ходатайство о предоставлении Януковичу государственного бесплатного адвоката.

Дело против Януковича прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы кандидат юридических наук, адвокат, директор юридической компании Lions Litigate Станислав Батрин.

(текст публикуется на языке оригинала)

Навіщо Янукович і його захист відмовилися від участі в процесі?

— Є дві мети. Одна тактична, інша стратегічна. Тактична полягає в тому, що вже сьогодні ми бачимо, що досягається мета затягування судового процесу. Тобто запустилося таке колесо, коли Януковичу може не підходити один адвокат, другий, третій і він по черзі буде їх з якихось надуманих, можливо, причин змінювати. Однак є більш небезпечна, це стратегічна мета сторони захисту, тому що за моїми оцінками, захист, який сьогодні працює в Україні, він не вийшов зі справи, він продовжить працювати над справою Януковича, незважаючи на заяву свого клієнта. Стратегічна мета полягає в тому, щоб розвалити справу Януковича, аргументуючи в подальшому в високих судах і в ЄСПЛ, про те що були порушені права обвинуваченого на захист, це перший блок. І друга позиція у них, яка була озвучена і раніше, це те що саме під Януковича, під команду попереднього режиму, Україна приймала законодавство про заочне правосуддя. Тобто вони діють не по новому. Вони діють винятково в рамках раніше обраної стратегії і такий крок був цілком очікуваний. Тобто йде процесуальна робота.

І зараз вони грають не стільки на українське правосуддя, скільки на ЄСПЛ?

— Так, оскільки всі, напевно, розуміють, що у справі про державну зраду і от у нас, у фахівців, в принципі, є одностайна думка, є докази, які сьогодні не спростовані, про те що на наш погляд, у діях Віктора Федоровича Януковича є склад такого кримінального правопорушення. З боку захисту було дві можливості: або обрати процес доведення своєї невинуватості, тобто боротися вже з існуючими доказами, або повністю вдатися до процедурних таких хитрощів. Тобто бити зараз на те, що право на захист порушене і друге про те, що відносно Януковича Україна проводить таке спеціальне правосуддя і це є недопустимим, оскільки всі є рівними перед законом.

Зараз намагаються надати Януковичу вже безкоштовного державного адвоката. Яким чином це може відбитися на перспективах цієї справи? Чи забирає це тоді аргументи у Януковича і його адвокатів при зверненні до ЄСПЛ?

— Україна засвідчила, що вона є правова держава, у всіх нормативних документах. І є відповідні положення КПК України, які передбачають, що є обов'язкова участь захисника в тих злочинах, в тих обвинуваченнях, де йде мова про особливі тяжкі злочини або у випадках проведення спеціального заочного розслідування. Тому держава Україна, щоб не допустити в подальшому можливості руйнування правової позиції в ЄСПЛ, на даному етапі зобов'язана залучити безкоштовного, безоплатного захисника для Януковича. І ми побачимо в подальшому, як буде ситуація розвиватися, але прогнозуємо, що це не перший крок, коли Янукович буде змінювати захисника.

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Але це все ж таки зміцнює позицію України при можливому зверненні Януковича до ЄСПЛ?

— Це не тільки зміцнення позиції України. Суспільство має розуміти, що це не просто процедурна забаганка. Насправді, на такий процедурних аспектах будується вся справа і якщо Україна не дотримується зараз цієї процедури, то Україна дійсно може тоді програти суд в ЄСПЛ. Тому сьогодні всі ці процедурні аспекти мають виконуватися на 100%.

Як показує практика, такі захисники безкоштовні, з яким завзяттям вони проводять лінію захисту своїх підзахисних?

— Питання завзяття, це питання суб'єктивне досить. Але очевидно, що практика свідчить про наступне: захід у справу нового захисника означає те, що такий захисник прийде на своє ж перше судове засідання і заявить наступне клопотання про відкладення розгляду справу, тому що справа складна, безпрецедентна і очевидно український суд буде зобов'язаний надати тривалий строк на вивчення цієї справи для нового захисника.

Колегія суддів вже ухвалила призначити Януковичу державного адвоката з центру безоплатної правової допомоги і в процесі в суді проти Януковича оголошена перерва до 12 липня.

— Так, це перша перерва. Але я прогнозую те, що після залучення нового захисника, буде клопотання про відкладення даної справи, з'явиться в суд відповідна особа з центру безоплатної правової допомоги, ми дізнаємося її прізвище. І звісно, можливо буде вже брати коментарі у відповідного адвоката. Але разом з тим, звертаю увагу, що це є тільки частина стратегії захисту існуючих адвокатів в Україні. Тобто це є суто процесуальна частина роботи.

Все ж таки на скільки тоді зі зміною адвокатів може цей процес затягнутися?

— Ми всі чекаємо оперативного і ефективного правосуддя відносно злочинів, які були вчинені, або могли бути вчинені до періоду Революції Гідності. Звичайно і після революції. Але в цьому разі ми зацікавлені, щоб відбувся об'єктивний судовий розгляд, щоб всі сторони могли надати свої докази і суд виніс або виправдальний, або обвинувальний вирок. Але в цьому разі в справі Януковича я б не орієнтувався, що ми будемо мати такий вирок ні через місяць, і дуже сумніваюсь, що ми вийдемо на кінець цього року з остаточним рішенням по справі в державній зраді.

Янукович ще подавав до ГПУ заяву про державний переворот. Якісь юридичні наслідки передумови таких дій будуть?

— Ви правильно звертаєте увагу, що захист вже під час цього розслідування по справі державної зради або інших кримінальних правопорушень відносно Януковича, використовує контрзаходи. Тобто вони намагаються переконати тому, що Янукович покинув територію України через певні ризики для його життя і здоров'я. Вже в цьому судовому процесі ми бачили заяви про те, що він не може прибути до суду в Києві, оскільки начебто є ризики для життя. Однак поки що ці всі заяви, як нам зрозуміло, абсолютно не підтверджені жодними доказами, тому по ним нема жодного ходу. Якщо б були дійсно якісь перепони для явки Януковича в київський суд, вони мали б бути обґрунтованими. Тому якщо це залишиться на такому ж рівні, як зараз, тоді це звісно не буде жодною перепоною для подальшого розгляду справи, і звісно європейські інституції не звернуть на це уваги, для того щоб можливо звинуватити Україну в неповному, не всесторонньому розгляді даної судової справи. Тому це не може слугувати вирішальною перепоною для розгляду.

Юрій Луценко обіцяв, що до Дня Незалежності вирок по цій справі буде винесений Януковичу з цієї справи по справі щодо держзради. Встигнуть чи ні?

— Є у нас лише одна проблема в цій справі Януковича, це політизація справи. Як би ми не хотіли давати оцінки цій справі, але генпрокурор України, відповідно до тих принципів, що у нас є правова держава, він не може давати оцінку, коли суд винесе вирок. Це маємо розуміти як презумпцію, тому що суд є незалежним. І поки генпрокурор України буде робити такі прогнози, тоді будуть акумулюватися, збільшуватися ризики утвердження того, що у нас є прямий вплив на суд. Тому всі ці заяви генпрокурора, міністрів, політиків необхідно залишити на виборчу кампанію, а процес по Януковичу проводити виключно відповідно до закону і утриматися від таких заяв. Тому це питання вирішить тільки суд, коли у нас буде вирок по даній справі.

Наскільки доказова база ГПУ є підготовленою і аргументованою?

— По цьому випадку можливо досить віддаленим, але практичним буде порівняння ситуації наступного плану: якщо грабіжник грабує банк із макетом пістолету, несправжнім, але касир усвідомлює про те, що це може бути реальною зброєю, то відповідальність за це настає. Якщо Янукович в момент заклику до введення військ РФ усвідомлював, що він не є президент, він відстоював дану позицію, то напевно це є первинна кваліфікація. Певно, все ж таки, вірно, що дана особа може переслідуватися за склад злочину як державна зрада. Інша вже річ, що обвинувачення ГПУ не може в такій резонансній справі засновуватися виключно на одному листі. Тому ми хотіли б побачити переконливу доказову базу вже в залі судового засідання. Тобто це і свідчення свідків, і причинно-наслідкові зв'язки, і відповідні супутні дії Януковича, за які може настати дана відповідальність.

Ранее юрист, адвокат Евгений Лосовский в эфире "ГС" подчеркнул, что в резонансном деле о конфискации денег окружения беглого президента — одни вопросы без ответов.

Также политолог Вадим Карасев в эфире "ГС" заявил, что Януковича обвиняют не в уголовном преступлении, поэтому задача суда — сделать все, чтобы приговор был справедливым на законных основаниях.