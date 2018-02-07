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    Киев

    Подземный переход на Майдане очистят от киосков

    (обновлено: )18702
    Как сообщил первый заместитель директора Департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панчий, будут демонтированы все киоски на Майдане, поскольку у них отсутствует разрешительная документация.
    Снос МАФов. Архивное фото
    liga.net

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Власти Киева в ближайшее время городские власти намерены демонтировать с перехода возле метро "Майдан Независимости" все ролетные ряды, 121 торговая точка.

    В Киеве горят МАФы
    facebook.com/KyivOperativ
    Появилось видео, как в Киеве горят МАФы

    Об этом сообщил первый заместитель директора Департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панчий.

    "Будут демонтированы все временные сооружения на Майдане, поскольку у них отсутствуют правовые основания, у них отсутствует разрешительная документация", — цитирует УНИАН Панчия.

    По словам Панчия киоски считали рядами.

    "Поскольку там целые роллетные ряды, разделить их на отдельные сооружения пробламатично, мы описывали рядами… Предварительно это 121 роллет", — уточнил он.

    Панчий так же добавил, что демонтаж МАФов возле станции метро "Лесная" городские службы не проводили.

    "На "Лесной" арендатор земельного участка сносил сооружения, ООО "Жен Сан", — отметил Панчий.

    Отметим, что демонтаж МАФов у метро "Лесная" начался еще в прошлом году, также здание местного небольшого торгового центра было обнесено железным забором.

     

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