Подземный переход на Майдане очистят от киосков

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Власти Киева в ближайшее время городские власти намерены демонтировать с перехода возле метро "Майдан Независимости" все ролетные ряды, 121 торговая точка.

Об этом сообщил первый заместитель директора Департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панчий.

"Будут демонтированы все временные сооружения на Майдане, поскольку у них отсутствуют правовые основания, у них отсутствует разрешительная документация", — цитирует УНИАН Панчия.

По словам Панчия киоски считали рядами.

"Поскольку там целые роллетные ряды, разделить их на отдельные сооружения пробламатично, мы описывали рядами… Предварительно это 121 роллет", — уточнил он.

Панчий так же добавил, что демонтаж МАФов возле станции метро "Лесная" городские службы не проводили.

"На "Лесной" арендатор земельного участка сносил сооружения, ООО "Жен Сан", — отметил Панчий.

Отметим, что демонтаж МАФов у метро "Лесная" начался еще в прошлом году, также здание местного небольшого торгового центра было обнесено железным забором.