"Студенческий Майдан" был разработкой Банковой - Шуфрич

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Народный депутат Нестор Шуфрич ("Оппозиционный блок") заявил, что "студенческий Майдан" в ноябре-декабре 2013 года являлся разработкой тогдашней Администрации президента Виктора Януковича, а студентов во время его разгона не было.

"Я знаю, студенческий Майдан – это была разработка Банковой. Была тройка: Кличко, Яценюк, Тягнибок. И для того чтобы забить их голос, чтобы они не пиарились на теме евроинтеграции, придумали "студенческий Майдан". Банковой будет поставлена сцена со студентами, и они скажут, что "мы за Европу, но без политиков". И у них это получилось. Потому что эти три лидера тогдашней так называемой оппозиции ничего не могли говорить. Их студенты очень грамотно забивали (заглушали — Ред.)", — заявил Шуфрич в эфире 112 Украина.

При этом нардеп не назвал, кто непосредственно был "автором студенческого Майдана", но идея, по его словам, была реализована не без помощи тогдашнего главы АП Сергея Левочкина и экс-замсекретаря СНБО Владимира Сивковича.

Говоря о наличии на Майдане в ноябре-декабре студентов и их избиении, Шуфрич сказал: "Не было студентов. После того как возник конфликт, действительно было избиение людей. Когда мы возмутились во фракции, мне доверили разобраться в этом вопросе, я видел много оперативного видео, я не увидел побитых студентов. Скажу откровенно, случайно зацепили четырех парней, которые охраняли аппаратуру возле гостиницы "Днепр", но это были люди, которые финансировались Банковой, им сразу оказали медпомощь. Они точно заявления не писали. Мы по всем больницам искали заявления реальных студентов. Нашли одного "заочника", ему было 27 лет. Потом мы увидели студентов через год на программе, девушка рассказывала, как их избивали. Я ее не видел. Я хотел найти ее, потому что мы хотели потребовать отставки Захарченко (тогдашнего министра внутренних дел — Ред.)", — сказал добавил парламентарий.

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Шуфрич также заявил, что автора приказа о разгоне Евромайдана и избиении людей узнать до сих пор не удалось: "Но мы увидели видео, что милиция, внутренние войска, "Беркута" еще даже не было, пытались обеспечить общественный порядок, вдруг были атакованы зажигательной смесью, разобранными лавочками. И они просто разозлились. А потом кто-то дал приказ. Кто — мы до сегодняшнего дня не знаем".

Нестор Шуфрич во время Евромайдана был нардепом от фракции Партии регионов.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции Украины 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв.