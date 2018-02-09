Цель и средства: националисты намерены держать украинцев в страхе

Фото Facebook "Национального корпуса"

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Как всегда из-за угла, а точнее со спины, на киевлянина Александра Кононовича налетала толпа последователей нардепа Андрея Билецкого — основателя нацисткой партии "Национальный корпус" и "Национальной дружины". Молодого человека побили за то, что он антимайдановец, сепаратист и лидер Антифашистского комитета Украины и просто плохой человек, так выразился один из избивавших парня. При этом, избиение они сняли на видео, скрывая собственные лица, чтобы отчитаться перед начальством и получить за это благодарность.

Фашисты нападали на антифашистов

О том, что в Киеве был избит лидер Антифашистского комитета Украины Александр Кононович похвастался рядовой член "Нацкорпуса", который в подтверждение выложил видеодоказательство нанесения телесных повреждений, хулиганства и даже ограбления, как заявляет потерпевший. А вся суть в том, что националистам кто-то из их сторонников сообщил, что в одной из киевских типографий печатаются агитационные листовки против нацизма в Украине. Это нациков возмутило и они решили тех, кто выступил против них.

Около 16.00 на двух братьев Коновичей налетела толпа националистов, как только они вышли за двери типографии. Сбила с ног, забрала личные вещи. И обвинила их в сепаратизме и коммунистической деятельности.

"Это так "Национальные дружины" патрулируют улицы. Вот для чего они создавались. На нас напала именно "Нацдружины". Те, кого хотят поставить вместо полиции. Чем они занимаются? На видео все прекрасно видно — это беззаконие, это гоп- стоп. Обчистили наши карманы — мы все в полицию заявили. Сумма украденного — 1100 гривен", — прокомментировал инцидент Кононович.

Как отметил Александр Кононович, со стороны правоохранительных органов вопросов нет. Закон он никогда не нарушал.

"Партийная деятельность запрещена судом, поэтому мы теперь занимаемся антифашизмом. На нас напали потому что мы 3 февраля на научно-практической конференции ко Дню юного антифашиста (отмечается 8 февраля) обсудили интервью этого сына Перуна (Сергея Филимонова — председателя киевской ячейки партии "Национальный корпус"). А сын Перуна говорит: ""Национальные дружины" будут бороться за белую нацию". Это же прямой фашизм! А если я белорус, то мне не место в Украине или негр, эфиоп? Мы эту тему начали поднимать. Ко мне вопрос уже не как к коммунисту, а как к антифашисту. Мы занимаемся сугубо благородной миссией, боремся с неофашизмом. И вот нам отомстили", — прокомментировал Кононович.

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При этом, это уже не первое нападение на антифашистов. Братьев Кононовичей избивали и грабили более десяти раз. Но ни в одном из этих случаев преступники не были найдены. Это доказывает наличие в Украине тесной смычки неофашистов с госструктурами, считают в Антифашистком комитете.

Продукт спецслужб

Откровенно, заскучали националисты без дела. Скандальные стройки их перестали интересовать. К слову, последняя на месте Сенного рынка в Киеве, против которой они так яростно боролись еще в ноябре прошлого года, спокойно продолжается. Высотка растет не по дням, а по часам. Но националисты заняты политическими преследованиями. При этом, они никогда ничего сами по себе не делают, только по указанию спецслужб, считает журналист Руслан Коцаба, который не раз подвергался нападению ультраправых.

"Я думаю, что преследования за инокомыслие, за политическую позицию, которая отличается от неонацистской линии государства, не случайны. Власть напрягает все эти неонацистские объединения, типа "Нацкорпус", "Правый сектор", "С14" и тому подобных, бороться с инокомыслием. СБУ проводит руками неонацистов репрессии. Все эти полутеррористические организации, которые способны на теракты, на убийства, они контролируются спецслужбами. Как во всем мире. Но у нас власть их не только контролирует, а использует в своих целях", — рассказывает в комментариях РИА Новости Украина журналист Руслан Коцаба.

К тому же, как сообщает журналист, ни одно дело по нападению на него, угрозы в его адрес и препятствование журналисткой деятельности, полиция не расследует.

"Один раз, когда члены С14 напали на меня в метро, выбросили полицейского из вагона, меня вызвали в отделении полиции метрополитена. Дело в том, что я сам нашел этих людей в интернете, сам дал все их данные полиции, но мне сказали, что они не могут фигурировать в уголовном деле по поводу нападения, потому что они аттестованные сотрудники полиции, воевали в батальоне Гарпун", который вошел в состав Нацгвардии. Они их данные передали в отдел внутренней безопасности, но там это все и умрет", — уверен журналист.

Они действуют по нарастающей и сегодня Руслан Кацаба, из-за постоянных угроз, вынужден постоянно менять свое место жительства. Потому что неонацисты чувствуют свою безнаказанность.

"Сейчас, если власть захочет их остановить, арестует кого-то из знаковых персон, они выпустят джина из кувшина. Им будет конец. Потому что в этих организациях состоят парни с оружием, обученные, у них своя агентура и власть их боится. И они будут продолжать нападать, потому что правительство хочет создать атмосферу животного страха в обществе, а их бенефис будет в день выборов — они будут на избирательных участках рассказывать за кого надо голосовать, а за кого нельзя", — подчеркивает Руслан Коцаба.

Единственная надежда на то, что примут хоть какие-то меры те, кто контролирует нашу власть — Госдеп. Как только от них поступит звонок, как тут же в стране прекратят орудовать неонацисты, считает журналист.

Ну а пока, всем надо беречь себя.