Корнейчук: власть устраивает националистическую клоунаду в армии

РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду законопроект о замене военного старого приветствия "Здравия желаю" на "Слава Украине! — Героям слава!". В документе говорится, что соответствующие изменения должны быть внесены в Строевой устав Вооруженных сил Украины. "На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: "Героям слава". Если начальник или старший по воинскому званию прощается, на его слова "Слава Украине" военнослужащие отвечают: "Героям слава", — сказано в документе. Также законопроектом предлагается ввести в распорядке дня военных час на национально-патриотическую подготовку.

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, активно заигрывая с ура-патриотами, в руководстве страны планомерно готовятся к предстоящим выборам. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Власть продолжает генерировать технологии для отвлечения внимания общества от грабежа народа, намеченного на 2018-й тотального дерибана и успокоения до выборов ура-патриотов. Гройсман внес в Раду очень важную реформаторскую инициативу, касающуюся модернизации армии по стандартам НАТО. А именно: заменить советское приветствие "Здравствуйте, товарищи!"- "Желаем здоровья" на "Слава Украине!" — пишет Корнейчук.

По его словам, для многих патриотов в Украине эта инициатива действительно важна.

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"Во-первых, это несомненная победа декоммунизации. "Совок" и "русский мир" будут окончательно повержены. Во-вторых, они своим офицерам здоровья не желают, а мечтают, чтобы те все сд-хли. В-третьих, сразу понятно, что после крика "Слава Украине!" Путин уже побежден. В общем, власть готова устраивать любую националистическую клоунаду. Лишь бы патриоты не пришли на Банковую их сносить. И не мешали дограбить этих же патриотов до весны 2019-го", — резюмировал эксперт.