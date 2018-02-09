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    Избитый националист сообщил подробности нападения в Одессе

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    Радикальный экстремизм охватил Украину (178)

    (обновлено: )897190
    По словам Сергея Стерненко, нападение произошло возле его дома и продолжалось в течение 20 секунд. Он добавил, что пытался отражать удары, которые наносились предметом, "похожим на короткую биту".
    Сергей Стерненко после нападения в Одессе
    Думская.net

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Одесский националист Сергей Стерненко, известный срывами концертов российских артистов, находится в больнице с сотрясением головного мозга, ссадинами, ушибом грудной клетки и резаной раной левого бедра после нападения. Об этом он сообщил Думской.

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    По данным СМИ, его избили вечером 7 февраля, когда он со своей спутницей подъехал на автомобиле к своему дому.

    "Я припарковал автомобиль, открыл центральный замок. В этот момент с улицы открыли водительскую дверь. Сразу же один из двух нападавших начал наносить мне удары неизвестным предметом, похожим на короткую биту. Я пытался отражать удары, не имея возможности покинуть автомобиль. Во время нападения тот из злоумышленников, который наносил удары, кричал несколько раз "милиция". Все это продолжалось очень недолго, до 20 секунд. Когда нападавшие начали убегать, я успел схватить средство для самообороны, но кого-то из них догнать было уже невозможно", — сообщил Стерненко.

    Он связал нападение со своей общественной деятельностью.

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