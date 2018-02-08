Членом "Национальных дружин" можно стать с 14 лет - Билецкий

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В составе общественной организации "Национальные дружин" — от 30 до 40% бывшийх участников антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, заявил внефракционный народный депутат, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

"Их (бывших участников АТО — Ред.) до 30-40%. Преференции предоставляются также спортсменам, бывшим полицейским", — отметил Билецкий в эфире телеканала NewsOne.

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В то же время, отвечая на вопрос, могут ли несовершеннолетние граждане при желании стать "дружинниками", нардеп уточнил: "Теоретически, членом общественной организации можно быть с 14 лет при согласии родителей. Но на улице, безусловно, таких людей быть не может. Тут своя специфика. Поэтому здесь нет несовершеннолетних".

Также Билецкий почснил, почему, по его мнению, молодые люди идут в "Национальные дружины", а не в полицию.

Фото Facebook "Национального корпуса" Акция "Национального корпуса" в Киеве

"К нам сейчас приходят те, кто в 2015 году пришел в новую полицию, в том числе и в Харькове. Они говорят, что они не хотят брать (взятки, — Ред.)… Все проявления незаконной вырубки леса, алкоточек сначала подаются заявлениями в полицию, иногда даже в прокуратуру о бездеятельность полиции", — сказал нардеп.

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Напомним, в Киеве в понедельник, 29 января, партия "Национальный корпус", которая была создана на основе полка спецназначения МВД "Азов", провела присягу представителей "Национальных дружин". "Нацкорпус", лидером которого является внефракционный нардеп Андрей Билецкий, СМИ связывают непосредственно с главой МВД Арсеном Аваковым.

Ранее ряд экспертов и политиков, в том числе и провластных, высказывали опасения в связи с появлением на улицах городов "Национальных дружин".