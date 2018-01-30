Не позволю: Аваков дал ответ на создание "Национальных дружин"

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Арсен Аваков во вторник заявил, что "национальные дружины" могут существовать только как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.

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В минувшее воскресенье партия "Национальный корпус" устроила в Киеве присягу нескольких сотен представителей общественной организации "Национальных дружин", которые планируют осуществлять патрулирование улиц города. При этом в организации заявили, что народные дружины "не боятся использовать силу, чтобы установить на улицах порядок".

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"Еще раз повторюсь, в государстве Украина есть только одна монополия на применение силы – государственная Национальная гвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины. Все другие образования, которые пытаются себя позиционировать на улицах городов, не являются законными. Одни одевают пионерские галстуки, другие камуфляж, третьи берут знамена и называют себя как хотят. Когда они не переходят грани, то это всего лишь общественное движение. Я, как министр не позволю, чтобы были структуры, которые пытаются на улицах вести себя как альтернативные парамилитарные формирования", – сказал Аваков, запись комментария которого опубликована на Youtube-канале МВД Украины.

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Ранее советник главы МВД Украины Иван Варченко напомнил, что украинское законодательство предусматривает регистрацию общественных организаций, которые помогают правоохранителям в охране общественного правопорядка, однако их действия должны быть скоординированными с правоохранителями.

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