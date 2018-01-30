Немного не по себе. В МВД уточнили права и полномочия "Нацдружин"

Фото Facebook "Национального корпуса"

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Законодательство Украины предусматривает регистрацию общественных организаций, которые осуществляют помощь правоохранительным органам в охране общественного правопорядка и государственной границы, заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко, комментируя появление "Национальных дружин".

Накануне в Украине почтили память Героев Крут. Ряд правых организаций провели факельные шествия и другие мероприятия по случаю 100-летия исторического боя под Крутами. Среди участников шествий в Киеве были и члены организации "Национальные дружины" и партии "Национального корпуса".

"Члены этих организаций имеют право осуществлять охрану общественного порядка совместно с сотрудниками Национальной полиции или Национальной гвардии. То что сейчас появляются организации, которые хотят включиться в этот процесс, это абсолютно законно, они имеют право, но вместе с представителями Национальной полиции соответственно к тому, что они договариваются как, каким образом и где именно они будут осуществлять такое, например, патрулирование на улицах, или чередование", — сказал Варченко в комментарии "Громадському радио".

По словам советника Арсена Авакова, дружины пользуются теми же правами и обязанностями, которые имеет любой другой гражданин.

Варченко отметил, что все имеют право контролировать соблюдение законности со стороны других людей, однако граждане не могут выполнить значительное количество функций, которые имеют право только полицейские.

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"Мы бы очень советовали всем гражданам, которые хотят использовать, например, спецсредства, или осуществлять полноценную работу по охране общественного порядка, включаться в работу таких организаций, которые официально действуют совместно с Национальной полицией", — рассказал советник главы МВД.

В то же время он уточнил, что граждане без полицейских полномочий не имеют права требовать документы других граждан.

"Для того, чтобы полноценно иметь возможность охранять общественный порядок, надо работать совместно с сотрудниками Национальной полиции, имеющими в своих полномочиях возможность проверить документы у гражданина, возможно, сделать досмотр вещей, или возможность остановить автотранспорт", — подчеркнул советник.

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Он добавил, что в случае нарушения закона, каждый гражданин имеет право и порой обязан на него отреагировать. "Когда другой гражданин осуществляет конкретное правонарушение общественного порядка, тогда можно прекращать это нарушение, но вызвать полицию и совместно с полицией уже тогда дорабатывать ситуацию", — пояснил Варченко.

Накануне в Киеве партия "Национальный корпус", которая была создана на основе полка спецназначения МВД" Азов", провела присягу представителей "Национальных дружин". "Нацкорпус", лидером которого является внефракционный нардеп Андрей Билецкий, связывают непосредственно с главой МВД Арсеном Аваковым.