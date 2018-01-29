Украина — Польша: такая разная национальная память

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Непрекращающийся конфликт Украины и Польши из-за слишком разных взглядов на общую историю вошел в новую фазу. Польский Сейм утвердил закон, который вводит ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии". Учитывая, что в Украине она давно стала государственной, санкции могут коснуться любого из поклонников Степана Бандеры и УПА. Включая первых лиц страны.

Правда, осуждая резонансный закон, многие в Украине забывают о том, что он — зеркальное отображение скандальной инициативы нашей Верховной Рады. Той самой, что, будучи принятой в апреле 2015-го года, предполагает уголовную ответственность за критику ОУН-УПА и ее героев.

Интересно, что оба скандальных документа своими корнями уходят в кабинеты местных Институтов национальной памяти. Но если в Варшаве чиновники действительно занимаются научно-исследовательской деятельностью, то их коллеги в Киеве выполняют сугубо политические заказы.

От Голодомора до Вятровича

Впрочем, на заре своего создания украинский Институт нацпамяти (УИНП — Ред.) был далек от ореола скандальности. Научно-исследовательское учреждение создавалось еще при Викторе Ющенко, а его целью было — воссоздать "справедливую историю украинской нации".

Изначально в деятельности Института и речи не было о Бандере, об ОУН-УПА, и тем более об их героизации. Функционал Института был достаточно размытым. Например, среди задач могло значится ни о чем не говорящее "изучение творческого наследия украинской нации в сфере политики и культуры".

Из действительно ярких вещей можно, пожалуй, выделить популяризацию темы Голодомора 1932-1933 годов. Именно благодаря деятельности Института Ющенко и его команда раз в год регулярно "скорбели" на траурных мероприятиях государственного значения.

Еще одной задачей УИНП, которая значится в уставных документах, было "преодоление" остатков тоталитаризма в сознании граждан. Хотя, до какой-то конкретики в этом направлении не доходило. Да, Институт готовился к тому, что мы сейчас называем декоммунизацией, но ликвидация символов бывшего СССР тогда носила чисто теоретический характер.

На политическую арену Институт вышел уже после Революции достоинства. После того как УИНП возглавил "свободовец"-националист Владимир Вятрович организация регулярно стала попадать в сводки новостей. Но если на шельмование всего, что связано с СССР еще можно было закрыть глаза, то открытое воспевание воинов УПА уже не раз становилось причиной для международных скандалов. Возмущается активностью украинского Института национальной памяти не только в Польше, но и в других странах — в Израиле, в Венгрии, в РФ. Но у Вятровича любые нападки называют не иначе как посягательством на украинскую государственность.

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Все по науке

В отличие от украинского аналога, польский Институт национальной памяти (Instytut Pamięci Narodowej — Ред.) занимается сугубо исследовательской деятельностью и редко лезет в политику.

В сферу обязанностей IPN входит учет, хранение, обработка, публикация, обеспечение сохранности документов органов госбезопасности Польши. Бумаги касаются нацистских и коммунистических преступлений, совершенных по отношению полякам в период с 1 сентября 1939 года по 31 июля 1990 года. Институт занимается расследованием этих преступлений и защитой тех, кого касаются архивные документы.

К слову, директор польского Института нацпамяти Ярослав Шарек не мелькает в новостях, как его украинский коллега Вятрович, а раз в год докладывает Сейму и Сенату о результатах деятельности. По итогам такого доклада политики и инициируют те или иные решения, как это, возможно, и было в случае законом о "дебандеризации".

Несмотря на то, что в отличие от украинских коллег, польский Институт нацпамяти занимается делом, а не пиаром, сумма на содержание организаций примерно одинакова. В 2017-м году на IPN выделили 268 миллионов злотых (около 31 миллион гривен — Ред.), тогда как деятельность Вятровича и компании обошлась налогоплательщикам в 25,4 миллиона гривен.

Манипуляция историей

О кардинальных различиях в деятельности украинского и польского Институтов национальной памяти говорит и политолог Руслан Бортник.

"Польский институт был создан, как научно-исследовательское учреждение, а не как инструмент проведения государственной политики. Целью было изучение польского прошлого и особенно сложных его страниц. В о отличие от нашего, польский Институт имеет больше полномочий — может проводить собственные расследования. Это серьезная структура, но в ней доминируют ученые, а не политики. В Украине Институт нацпамяти абсолютно политизирован, здесь превалирует узкий, маргинальный взгляд на те или иные страницы истории. Польский IPN, в отличие от украинского учреждения, серьезно борется с радикализмом внутри страны", — говорит Бортник.

Эксперт акцентирует свое внимание на том, что сегодня украинским Институтом нацпамяти управляют люди, которые находятся под санкциями стран ЕС.

"К слову, до Вятровича это учреждение занималось сугубо научными исследованиями", - отмечает политолог. "Его директор не создавал никаких политических конфликтов и другой конфронтации. У него были те же самые права, но не было желания манипулировать историческим прошлым".