Драку заказывали? Активисты по вызову: кому они нужны и сколько стоят

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украинцы не доверяют политикам, но зарабатывают на политике. И на митинги зачастую ходят не заявлять свою позицию, а как на работу — в прямом смысле.

Приходи сам и приводи друга

Рабочий день политической массовки начинается примерно за полчаса до старта мероприятия. Если "активизм" нужен под Верховной Радой — обычно это 8:30 утра.

"Люди собираются в Мариинском парке, получают атрибутику — флаги, баннеры, растяжки. Учат элементарные кричалки. Потом сходятся на площадь — "движуха" началась", — рассказывает на условиях анонимности житель столицы, ранее работавший в одной из политических партий, а позже сам начавший собирать людей для политактивности.

Сейчас в его записной книжке — больше трех сотен постоянных "митингующих": людей, которые изображают поддержку партий или движений. Если внимательно смотреть на фото разных акций, можно заметить одних и тех же людей, но с совершенно разными требованиями, добавляет мужчина.

Но "набор" в активисты никогда не прекращается — в соцсетях регулярно публикуются новые объявления с текстом вроде "Требуются люди для работы на свежем воздухе. 200 гривен за 4 часа". Хотя рабочий день может оказаться и длиннее, а заплатят в итоге только тем, кто останется до конца.

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Приветствуются приходящие "с друзьями" — как в финансовых пирамидах: чем больше людей с собой приведешь, тем больше получишь сам. Иногда указывается, кто именно нужен — пол, возраст.

"Да, как на кастингах на ТВ или в кино. А чего удивляться? И там, и там — шоу. Только телепрограммы обычно снимают в теплых студиях, а митинги — как было в Союзе: "Матч состоится в любую погоду", — говорит источник РИА Новости Украина.

Обязательно нужен "мотивированный" костяк

Конечно, далеко не все украинцы разочаровались в политике и воспринимают ее исключительно как способ пусть небольшого, но циничного заработка. По-прежнему хватает людей идейных, искренне верящих политическим лидерам. Но любую идею, чтобы она превратилась в идеологию, нужно усиленно продвигать, отмечает политический эксперт Николай Спиридонов.

По его словам, почти 100% митингов в Украине — оплачиваются.

"Когда вообще происходит большой митинг, то как минимум, костяк, основа 100% оплачены. Я таких прецедентов не видел, чтобы хотя бы костяк не был проплаченным. Потому что должно быть определенное количество людей четко простимулированных, которые точно будут", — подчеркивает эксперт.

Мы наблюдали подобную ситуацию во время революционных событий 2004 года., напоминает Спиридонов. Тогда был четкий костяк "простимулированных" людей, но общее количество их в общей массе могло быть не очень большим — процентов 5-10. Многих удалось привлечь уже с помощью информационной волны: "Вставайте, поднимайтесь, боритесь!"

"Многие действительно пришли бесплатно. Но, по крайней мере, костяк действительно был оплачен. Тех, кто этим занимается, называют "специалисты по полю", полевики. У них практически всегда есть список людей, определенная база, которым, в общем-то, в большинстве случаев все равно, за что выходить. Причем если мероприятие значительное, как события на Майдане, очень часто еще и ориентируются на приезжих. Чтобы им точно не было куда идти и они точно пребывали на месте событий", — сообщает политэксперт.

Любой политический каприз

Конкуренцию "полевикам" уже готовы составить рекламные агентства, у которых среди перечня услуг появилась строка "организация митингов". Обещают сделать все быстро, качественно и надежно — люди выйдут, что нужно озвучат, чем хотите помашут (имеются в виду флаги).

Правда, такой "митинг под ключ" в агенстве обойдется заказчику значительно дороже. В среднем, 100 гривен в час за одного человека — при средних в столице 200 гривен за "день", то есть за несколько часов акции.

Хотя к подобному демпингу во многом привела активность недобросовестных (предприимчимых?) "полевиков"-посредников: например, партии выделяют на мероприятие бюджет с расчетом 350 гривен за человека, а посредник находит людей по 200. Разница — себе.

Можно подсчитать и примерную экономику однодневной акции на тысячу человек: 200 тысяч гривен на оплату "активистов", еще 1-2 тысячи — на флаги, баннеры, растяжки, громкоговорители. Еще хорошо "работает" музыка: аренды аппаратуры потянет еще на 5-10 тысяч. Получается около 212 тысяч гривен — около 8 тысяч долларов.

Просто так не выйдут даже за личные интересы

Организация протестов — необходимая для политиков мера, говорит Николай Спиридонов, "потому что в начале должен выйти хотя бы кто-то". Время, подчеркивает эксперт, сейчас прагматичное, бесплатно не выйдет никто — даже за свои интересы.

"Если, например, говорить о борьбе с грабительскими тарифами ЖКХ… Поскольку (эту тему) не подогревают, то даже за свои личные интересы люди все равно не выходят. Поэтому нужно выпустить такой костяк, провести информационную работу, и тогда можно надеяться на то, что протест будет значительным", — разъясняет технологию Спиридонов.

Целей же у подобных политических акций может быть несколько, добавляет он.

"Оказать определенное давление, например на депутатов Верховной Рады. На них неоднократно оказывалось давление. Для того чтобы они принимали или не принимали те или иные законопроекты. Они прекрасно знают, что физической неприкосновенности у них нет. И депутатов, самых разных, били под Верховной Радой. И, соответственно, если они видят агрессивный митинг с требованиями, то они могут плюнуть на голосования и подчиниться требованиям", — сообщил эксперт.

На руку этой технологии давления играет огромное количество оружия в стране, ведь любой митингующий может оказаться с пистолетом или другим "огнестрелом" — это тоже не придает депутатам уверенности.

"То есть, (проплаченные митинги) применяются и для создания картинки, и для психологического давления, и иногда даже, к сожалению, для физического давления", — заключил Спиридонов.