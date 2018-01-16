Марш и митинг "Стоп реванш" под Радой в Киеве

Девять националистических организаций утром во вторник проводят митинг у здания Верховной Рады с требованием принять закон о реинтеграции Донбасса.
Собравшиеся у Рады активисты держат в руках флаги с символикой националистической общественно-политической организации "Свободные люди" и государственные флаги Украины.
Кроме закона о реинтеграции Донбасса они требуют принять закон о коллаборационизме и Антикоррупционном суде с учетом замечаний Венецианской комиссии.
Сейчас ситуация у Рады спокойная. После акции у стен парламента участники пройдут маршем к Администрации президента.
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Во вторник в Верховной Раде началось первое в 2018 году пленарное заседание. На рассмотрение народных депутатов выносится ряд резонансных законопроектов, в том числе закон о реинтеграции в Донбассе во втором чтении.
К законопроекту о реинтеграции Донбасса подали 675 поправок, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.
По словам вице-спикера Оксаны Сыроид, законопроект о реинтеграции предусматривает возобновление торговли с временно неподконтрольными территориями Донбасса.
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