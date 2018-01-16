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    Марш и митинг "Стоп реванш" под Радой в Киеве

    (обновлено: )749010
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Марш активистов национальной инициативы Стоп Реванш
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Девять националистических организаций утром во вторник проводят митинг у здания Верховной Рады с требованием принять закон о реинтеграции Донбасса.

    Собравшиеся у Рады активисты держат в руках флаги с символикой националистической общественно-политической организации "Свободные люди" и государственные флаги Украины.

    Кроме закона о реинтеграции Донбасса они требуют принять закон о коллаборационизме и Антикоррупционном суде с учетом замечаний Венецианской комиссии.

    Сейчас ситуация у Рады спокойная. После акции у стен парламента участники пройдут маршем к Администрации президента.

    Читайте также: Чего ждать от Рады? Признать РФ "агрессором", напугать УПЦ и… отдохнуть

    Во вторник в Верховной Раде началось первое в 2018 году пленарное заседание. На рассмотрение народных депутатов выносится ряд резонансных законопроектов, в том числе закон о реинтеграции в Донбассе во втором чтении.

    К законопроекту о реинтеграции Донбасса подали 675 поправок, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

    По словам вице-спикера Оксаны Сыроид, законопроект о реинтеграции предусматривает возобновление торговли с временно неподконтрольными территориями Донбасса.

    Смотрите также: Верховная Рада рассматривает закон о реинтеграции Донбасса

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