Под Радой подрались протестующие с полицией

Полиция приминила слезоточивый газ. В результате столкновений никто не пострадал. По состоянию на 11:10 сотрудники полиции построились в колону по Радой.

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Ранее сообщалось, что девять националистических организаций утром во вторник проводят митинг у здания Верховной Рады с требованием принять закон о реинтеграции Донбасса. Собравшиеся у Рады активисты держат в руках флаги с символикой националистической общественно-политической организации "Свободные люди" и государственные флаги Украины.