наверх
16.01.201814:32
Курсы валют НБУ
  • USD28.54+ 0.09
  • EUR34.63+ 0.45
Рубрики
Ещё
    Видео

    Под Радой подрались протестующие с полицией

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: что в законе? (287)

    (обновлено: )231765
    В городке протестующих под Верховной Радой произошли столкновения с полицией. Протестующие под Радой подожгли шины, в свою очередь сотрудники полиции пытались потушить огонь. В результате происшествий произошла драка.
    Facebook Vasyl Krutchak

    Полиция приминила слезоточивый газ. В результате столкновений никто не пострадал. По состоянию на 11:10 сотрудники полиции построились в колону по Радой. 

    Смотрите также: Марш и митинг "Стоп реванш" под Радой в Киеве

    Ранее сообщалось, что девять националистических организаций утром во вторник проводят митинг у здания Верховной Рады с требованием принять закон о реинтеграции Донбасса. Собравшиеся у Рады активисты держат в руках флаги с символикой националистической общественно-политической организации "Свободные люди" и государственные флаги Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ситуация под радой
    Реинтеграция Донбасса: что в законе?
    Александр Дубинский
    Курс гривны летит в пропасть
    Вакцинация
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты