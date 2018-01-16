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    Верховная Рада рассматривает закон о реинтеграции Донбасса

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    Реинтеграция Донбасса: что в законе? (286)

    (обновлено: )40904
    После начала пленарного заседания в сессионном зале украинского парламента зарегистрировались 356 народных депутатов. Заседание началось с выступления руководителей фракций.
    Видео "112 Украина"

    Во вторник в Верховной Раде началось первое в 2018 году пленарное заседание. На рассмотрение народных депутатов выносится ряд резонансных законопроектов, в том числе закон о реинтеграции в Донбассе во втором чтении.

    К законопроекту о реинтеграции Донбасса подали 675 поправок, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

    По словам вице-спикера Оксаны Сыроид, законопроект о реинтеграции предусматривает возобновление торговли с временно неподконтрольными территориями Донбасса.

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