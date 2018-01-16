Верховная Рада рассматривает закон о реинтеграции Донбасса

Во вторник в Верховной Раде началось первое в 2018 году пленарное заседание. На рассмотрение народных депутатов выносится ряд резонансных законопроектов, в том числе закон о реинтеграции в Донбассе во втором чтении.

К законопроекту о реинтеграции Донбасса подали 675 поправок, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

По словам вице-спикера Оксаны Сыроид, законопроект о реинтеграции предусматривает возобновление торговли с временно неподконтрольными территориями Донбасса.

Смотрите также: Марш националистов к Верховной Раде