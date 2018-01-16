Чего ждать от Рады? Признать РФ "агрессором", напугать УПЦ и... отдохнуть

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что к середине января далеко не все народные избранники вернулись с затяжных каникул на заморских островах, парламент на этой неделе планирует рассмотреть целый ряд принципиальных вопросов. Времени на раскачку почти не остается, эта неделя — последняя в рамках текущей сессии, поэтому наверняка многим захочется запихнуть в нее побольше важных инициатив.

Будут ли дымовые шашки?

Одна из них — инициатива по деоккупации Донбасса, которую власть еще в прошлом году безуспешно пыталась пропустить через горнило парламента. Не удивительно, что именно именно законопроект №7163 об обеспечении государственного суверенитета Украины на временно оккупированной территории Донбасса спикер Верховной Рады Андрей Парубий собирается поставить во вторник первым же вопросом. И хоть закон содержит целый ряд пунктов, основное внимание глава ВР, как обычно, акцентирует на "агрессорах".

"Закон о деоккупации — законопроект, который предусматривает законодательное определение Российской Федерации как страны-агрессора. Предлагаю, чтобы мы с него начали наше заседание, — заявил Парубий во время Согласительного совета ВР в понедельник, 15 января.

В том, что инициативе о деоккупации будет посвящена львиная доля первого после перерыва заседания ВР сомневаться не приходится. Ко второму чтению закон пришел с 673 правками, из которых 374 отклонены, так что, его рассмотрение займет по меньшей мере несколько часов. Во время которых не исключены провокации, вроде бросания дымовых шашек как это уже было во время принятия документа в первом чтении.

Странный закон

Тем не менее, эксперты уже сейчас называют готовящийся к принятию закон, мягко говоря, далеким от совершенства. Так, по мнению директора консалтинговой компании "Партия власти", юрист Елена Дьяченко, закон является противоречивым, как для самой Украины, так и для ее отношений с РФ, который закон только усугубит.

"Одна из норм закона 7163 — то, что Россия называется государством-оккупантом. Хотя, никаких международно-правовых оснований для этого нет — в Донбассе не установлена власть Российской Федерации, — объясняет Дьяченко. — В целом, каких-либо правовых последствий принятие или непринятие этого закона не имеет, и ни на что не влияет, юридически он безграмотен".

Тем не менее, законопроект предоставляет президенту некие преференции. Например, право без разрешения парламента и объявления войны распоряжаться вооруженными силами.

"Также вводятся некоторые ограничения, в частности, по передвижению лиц через линию разграничения. Кроме того, на РФ перекладывается ответственность за жизнь и здоровье жителей на не подконтрольных территориях. Это сделано для того, чтоб Европейский суд по правам человека не мог принимать иски от украинцев, которые находятся в оккупированных территориях Донбасса", — говорит Дяченко.

Нет единства

О том, что депутаты посвятят пленарную неделю весьма сомнительной инициативе говорит и политолог Алексей Якубин

"С одной стороны, власть анонсировала деокупацию Донбасса, с другой — пытается дать заднюю. Дело в том, что закон нафаршировали противоречивыми положениями, которые действительно расходятся с Минскими соглашениями и миссией Курта Волкера. О законе говорили и на Согласительном совете. Но он вряд ли наберет нужное количество голосов, мы уже слышали о том, что не будет голосовать "Оппозиционный блок", да и в самой коалиции есть разночтения касаемо этого законопроекта. "В "Народном фронте" понимают, что этот закон расширит полномочия президента Петра Порошенко", — отмечает Якубин.

Мелочи жизни

Помимо работы над противоречивой инициативой по Донбассу, Верховная Рада планирует заняться "мелочевкой". Такой как, например, законопроект о приватизации государственного имущества во втором чтении.

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В первом же чтении ВР рассмотрит ряд законопроектов, обозначенных президентом Порошенко как неотложные — по отмене необходимости подавать е-декларацию общественными активистами, а также закон который может обязать правительство советоваться с Конституционным судом относительно возможного уменьшения расходов бюджета на это учреждение.

Вспомнить церковь

Вместе с тем, Алексей Якубин сомневается, что у депутатов получится поработать в ударном темпе.

"Учитывая, что это последняя неделя сессии, я не исключаю того, что мы увидим колоссальный недобор голосов по всем пунктам", — говорит он. "Часть парламентариев вообще не собиралась выходить из отпусков ради этой одной недели. Будет много пиар-заявлений без каких-то конкретных решений. Например, "Народный фронт" попытается поднять дискуссию вокруг законопроекта о коллаборантах, хотя по своей сущности он антинституционен. Могут возникнуть вопросы об антикоррупционном суде, вокруг которого наверняка будут баталии. Ведь далеко не все пункты были согласованы с западными партнерами".

Политолог не исключил, что роль отвлекающего маневра могут сыграть, так называемые, "церковные" законы. О них не вспоминали еще с мая прошлого года, но теперь они придутся как раз кстати.

"Тема церкви подогревалась властью на протяжении последних недель, я не исключаю того, что мы увидим появление антицерковных законопроектов. Но это может быть внесено с целью создать медийный вокзал-базар, который прикроет другие актуальные проблемы. Ту же не вполне желательную реакцию на закон о деокупации Донбасса", — резюмировал Якубин.