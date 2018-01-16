Под Верховную Раду и в правительственный квартал стянуты подразделения МВД

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В Киеве под здание Верховной Рады во вторник стянуты усиленные наряды силовиков — Национальной полиции и Национальной гвардии.

Автомобили патрульно полиции и автобусы гвардейцев разместились на аллеях Мариинского парка. Взводы экипированных силовиков расставлены по периметру здания парламента, возле которого с 9.00 16 января проходит акция протеста "Стоп реванш".

Фото УНН Автобусы силовиков в Мариинском парке под Верховной Раде

Девять националистических организаций требуют принять закон о реинтеграции Донбасса, а также закон о коллаборационизме и Антикоррупционном суде с учетом замечаний Венецианской комиссии.

Во вторник в Верховной Раде началось первое в 2018 году пленарное заседание. На рассмотрение народных депутатов выносится ряд резонансных законопроектов, в том числе закон о реинтеграции в Донбассе во втором чтении.

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К законопроекту о реинтеграции Донбасса подали 675 поправок, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

По словам вице-спикера Оксаны Сыроид, законопроект о реинтеграции предусматривает возобновление торговли с временно неподконтрольными территориями Донбасса.

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