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    Политика

    Под Верховную Раду и в правительственный квартал стянуты подразделения МВД

    (обновлено: )45901
    Под зданием парламента Украины, возле Кабмина и Администрации президента сосредоточено большое количество бойцов Национальной гвардии и патрульной полиции.
    Автобусы силовиков в Мариинском парке под Верховной Раде
    Фото УНН

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В Киеве под здание Верховной Рады во вторник стянуты усиленные наряды силовиков — Национальной полиции и Национальной гвардии.

    Автомобили патрульно полиции и автобусы гвардейцев разместились на аллеях Мариинского парка. Взводы экипированных силовиков расставлены по периметру здания парламента, возле которого с 9.00 16 января проходит акция протеста "Стоп реванш".

    Фото УНН
    Автобусы силовиков в Мариинском парке под Верховной Раде

    Девять националистических организаций требуют принять закон о реинтеграции Донбасса, а также закон о коллаборационизме и Антикоррупционном суде с учетом замечаний Венецианской комиссии.

    Во вторник в Верховной Раде началось первое в 2018 году пленарное заседание. На рассмотрение народных депутатов выносится ряд резонансных законопроектов, в том числе закон о реинтеграции в Донбассе во втором чтении.

    Смотрите также: Марш националистов к Верховной Раде

    К законопроекту о реинтеграции Донбасса подали 675 поправок, сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

    По словам вице-спикера Оксаны Сыроид, законопроект о реинтеграции предусматривает возобновление торговли с временно неподконтрольными территориями Донбасса.

    Смотрите также: Верховная Рада рассматривает закон о реинтеграции Донбасса

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