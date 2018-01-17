Верни землю! Под Кабмином митингуют атошники

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Под зданием Кабинета министров в Киеве проходит всеукраинская акция — митинг участников АТО "Кабмин — верни землю атошникам".

Участники АТО требуют от правительства отменить постановление об утверждении Стратегии совершенствования управления в сфере использования и охраны земель, сообщает Укринформ.

На акцию собралось около сотни митингующих, которые утверждают, что этим документом приостановлена выдача разрешений на оформление земельных участков участникам АТО.

ukrinform.ru Митинг атошников под Кабмином

"Искусственное ограничение оформления земельных участков участниками АТО соотношением в 25% от площади земель, реализованных за предыдущий период на открытых аукционах соответствующими управлениями Госгеокадастров, поставило крест на этой почти единственной реально действующей льготе для атошников. Количество разрешений на разработку технической документации, предоставленных участникам АТО региональными управлениями Госгеокадастра сократилаось в десятки, а в некоторых областях — в сотни раз", — заявляют участники акции.

По их словам, проект постановления о внесении изменений в Стратегию совершенствования механизма управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжение ими стоит в повестке дня заседания правительства в среду.

"Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк взялся за урегулирование, а мы со своей стороны проконтролируем, действительно ли он человек слова", — сказал один из участников АТО.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком прошел митинг ветеранов войны, участников боевых действий, пенсионеров правоохранительных органов с требованием пересчитать пенсии.