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    Политика

    На Майдане собирают митинг противников Саакашвили

    Тема:

    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент (744)

    (обновлено: )2897114
    Организаторам акции "Кофе на Крещатике" надоели "еженедельные политические вакханалии и попытка штурма Октябрьского дворца".
    Марш за импичмент Петра Порошенко, организованный Михаилом Саакашвили, 17 декабря 2017
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. В Киеве на 24 декабря запланирована массовая акция противников регулярных протестов, организованных бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

    Сторонники Саакашвили штурмуют Октябрьский дворец в Киеве
    УНИАН
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    Ранее Михаил Саакашвили объявил мораторий на любые марши или митинги, об этом сообщили его сторонники.

    Акция противников Саакашвили пройдет на Майдане Незалежности и будет называться "Кофе на Крещатике".

    "На кофе и общение с друзьями ждем киевлян, гостей города и отдельно героев нашего времени, настоящих участников войны с восточным соседом! С собой иметь хорошее настроение, кофе в термосах, бутерброды и конфеты Рошен!" — написал организатор акции Алексей Петров.

    На странице мероприятия в Facebook написано, что цель акции — показать обществу несколько иную картинку, чем "еженедельные политические вакханалии и попытка штурма Октябрьского дворца".

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