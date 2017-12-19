На Майдане собирают митинг противников Саакашвили

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. В Киеве на 24 декабря запланирована массовая акция противников регулярных протестов, организованных бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

Ранее Михаил Саакашвили объявил мораторий на любые марши или митинги, об этом сообщили его сторонники.

Акция противников Саакашвили пройдет на Майдане Незалежности и будет называться "Кофе на Крещатике".

"На кофе и общение с друзьями ждем киевлян, гостей города и отдельно героев нашего времени, настоящих участников войны с восточным соседом! С собой иметь хорошее настроение, кофе в термосах, бутерброды и конфеты Рошен!" — написал организатор акции Алексей Петров.

На странице мероприятия в Facebook написано, что цель акции — показать обществу несколько иную картинку, чем "еженедельные политические вакханалии и попытка штурма Октябрьского дворца".

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