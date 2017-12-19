наверх
19.12.201718:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Сотрудники СБУ считают Путина "идеалом" - Саакашвили

    (обновлено: )39410
    Михаил Саакашвили отметил, что сотрудники СБУ считают Путина "идеалом", при этом в адрес Порошенко Саакашвили якобы слышал от силовиков только "проклятия".
    Михаил Саакашвили в суде
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Российский президент Владимир Путин является "идеалом" для сотрудников Службы безопасности Украины, а украинского президента Петра Порошенко силовики не любят, заявил экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в понедельник вечером в эфире телеканала NewsOne.

    "Они (сотрудники СБУ) так восхищаются, они говорят: "Да Путин бы этих (сторонников Саакашвили, освободивших политика из машины СБУ) в бараний рог скрутил", — рассказал политик о своем задержании сотрудниками СБУ, с которыми он провел несколько часов в автозаке.

    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на саммите АТЭС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Топ событий в мире: разговор Путина и Трампа, хаос в Атланте

    По его словам, сотрудники СБУ считают Путина "идеалом", при этом в адрес Порошенко Саакашвили якобы слышал от силовиков только "проклятия".

    Читайте также: Саакашвили лишился поддержки Запада — политолог

    Попытка задержать Саакашвили в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности была предпринята в Киеве 5 декабря. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники вновь оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор службы безопасности Украины.

    Читайте также: Станет ли Саакашвили гетманом Украины или хоть кем-нибудь?

    Позже Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура подала жалобу на отказ суда взять Саакашвили под домашний арест. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украина в тисках непогоды: ДТП, пробки, отмена рейсов
    Курт Волкер
    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    СБУ пыталась вручить Саакашвили повестку на допрос. Видео
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент