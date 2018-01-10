Митингующие разблокировали все дороги на границе с Польшей

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КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Митингующие разблокировали подъезд к последнему, четвертому пункту пропуска на западе Украины у границы с Польшей, который они блокировали из-за новых налоговых правил, сообщается на сайте полиции в Волынской области.

Выступающие против изменений в Налоговый кодекс Украины в среду утром перекрыли дорогу к трем пунктам пропуска на границе с Польшей во Львовской области: "Шегини — Медика", "Рава-Русская — Гребенне" и "Краковец — Львов". Также они ограничили движение в сторону пункта пропуска на границе двух стран в Волынской области "Ягодин". Позже полиция сообщила, что митингующие прекратили блокирование трех пунктов пропуска во Львовской области, в Волынской области акция продолжалась.

"По состоянию на 17.00 движение на международной трассе Киев-Ковель-Ягодин восстановлено", — говорится в сообщении полиции.

Изменения в Налоговый кодекс предусматривают, что без пошлины в Украину можно ввозить товары в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 150 евро (в аэропортах — до тысячи евро) и весом до 50 килограммов. Однако эти нормы будут действовать для тех, кто отсутствовал на Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.