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    Общество

    Митингующие разблокировали все дороги на границе с Польшей

    (обновлено: )161
    В полиции Волынской области сообщили, что движение на международной трассе Киев-Ковель-Ягодин восстановлено, акция протеста завершена.
    Блокировка КПП на границе
    facebook.com/igor.zinkevych

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Митингующие разблокировали подъезд к последнему, четвертому пункту пропуска на западе Украины у границы с Польшей, который они блокировали из-за новых налоговых правил, сообщается на сайте полиции в Волынской области.

    Блокировка КПП на границе
    facebook.com/igor.zinkevych
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    Выступающие против изменений в Налоговый кодекс Украины в среду утром перекрыли дорогу к трем пунктам пропуска на границе с Польшей во Львовской области: "Шегини — Медика", "Рава-Русская — Гребенне" и "Краковец — Львов". Также они ограничили движение в сторону пункта пропуска на границе двух стран в Волынской области "Ягодин". Позже полиция сообщила, что митингующие прекратили блокирование трех пунктов пропуска во Львовской области, в Волынской области акция продолжалась.

    "По состоянию на 17.00 движение на международной трассе Киев-Ковель-Ягодин восстановлено", — говорится в сообщении полиции.

    Изменения в Налоговый кодекс предусматривают, что без пошлины в Украину можно ввозить товары в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 150 евро (в аэропортах — до тысячи евро) и весом до 50 килограммов. Однако эти нормы будут действовать для тех, кто отсутствовал на Украине более 24 часов и въезжает в страну не чаще одного раза в течение 72 часов.

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