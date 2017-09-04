Протесты против застроек это форма заработка — Сербин

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Одесситы протестуют против застройки исторической части города. В воскресенье, 3 сентября, произошли массовые столкновения с полицией на месте скандальной стройки в Воронцовском переулке.

Возле уникального дома с одной стеной, известного как дом-стена или Ведьмин дом, застройщик уже успел возвести два этажа. Представители различных общественных организаций считают, что это здание уничтожает историческую индивидуальность Одессы.

Как заявил советник начальника главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, правоохранители предложили протестующим провести встречу с представителями власти и застройщика. Часть активистов согласилась, но радикально настроенные прорвались на территорию и начали снос.

dumskaya.net Столкновения в Одессе

Ситуацию с законностью строительства в Украине прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы вице-президент Конфедерации строителей Украины Юрий Сербин.

В Одессе не первый скандал сейчас возникает в связи с законностью строек. Но это же не только одесская проблема? Ситуация каким-то образом меняется?

— Ситуация абсолютно не меняется. К сожалению. Во-первых, это заработок тех людей, которые провоцируют эти стычки. Второе, не тех людей, а тех групп, которые потом поднимают людей. Второе — это, конечно, беспорядок в выдаче разрешений и оформлении всего. Каким образом это можно попытаться предотвратить с моей точки зрения? Во-первых, ввести нормальные обязательные общественные обсуждения. Это должны быть нормальные обсуждения, чтобы туда не приезжали «титушки», чтобы не приезжали жители других районов. И второе — власть должна вмешиваться, когда явно начинается нарушение закона.

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Если мы говорим об общественных слушаниях, как обеспечить, чтобы мнение местных жителей действительно учитывали относительно той или иной стройки?

— Если действительно пришло 10 человек, а все были оповещены, то 10 должны принять решение, и тогда это решение становится законным. Потому что просто можно саботировать и говорить, что я не участвовал. А вот для того, чтобы это действительно было без «титушек», а у нас это постоянно, без заработка, то просто очертить географию. И районная, и городская власти должны проверять документы тех людей, прописку тех людей, которые пришли на эти общественные слушания. А для этого она должна определить сначала географию той местности, которая имеет право участвовать в этих обсуждениях. А второе — власть должна выделить людей, которые проверяют правильность участия в этих слушаниях. Это сложно, это нарываться на скандал с людьми, но другого у нас нет. Мы же сейчас превращаемся в страну анархии.

Если мы говорим о конфликтных ситуациях, то как определить — стройка законна или нет? Имеются ли все необходимые документы? На каких основаниях можно эти документы затребовать?

— Во-первых, надо, чтобы основные документы, то есть разрешение вывешивалось на стенде возле стройки или на стройке. Так, чтобы было со стороны видно. Во-вторых, действительно те люди, которые будут участвовать в обсуждении, имели право их просмотреть перед этими общественными слушаниями. Вот это будет правильно.

Напомним, Минрегион и Минкульт заменяют общие правила строительства ручным управлением и берут под собственный контроль стихийные сооружения, считает активистка Юлия Никитина.

Ранее экс-первый заместитель председателя Киевской администрации Игорь Никонов заявил в эфире радиостанции Голос Столицы, что в Киеве не допустят больше ни одного незаконного строительства.