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    Митинг против Саакашвили. Будут столкновения - Рудяков

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    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент (752)

    (обновлено: )84111
    Политический эксперт Павел Рудяков убежден, что акция "Кофе на Крещатике" против митингов Михаила Саакашвили является технологическим проектом Администрации президента.
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

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    В Киеве на 24 декабря запланирована массовая акция противников регулярных протестов, организованных бывшим президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

    Акция противников Саакашвили пройдет на Майдане Незалежности и будет называться "Кофе на Крещатике".

    "На кофе и общение с друзьями ждем киевлян, гостей города и отдельно героев нашего времени, настоящих участников войны с восточным соседом! С собой иметь хорошее настроение, кофе в термосах, бутерброды и конфеты Рошен!" — написал организатор акции Алексей Петров.

    По мнению политического эксперта Павла Рудякова, цель акции — отобрать у грузина имидж и картинку лидера уличных протестов.

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    "Ситуация более-менее прояснится, когда на этом "майдане" кто-то появится. По крайней мере, среди известных личностей в инициаторах никто не замечен. Но со стороны это видится чисто технологическим приемом для того, чтобы "размазать" протестную активность митингов и маршей Михаила Саакашвили. Уверен, что эта технология запускается с Банковой, для того, чтобы очистить своего конкурента Саакашвили от своеобразного "задника" — сцены, площади, отобрать у грузина имидж и картинку лидера уличных протестов", — считает специалист.

    По мнению Рудякова, этот технологический прием вполне может сработать.

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    "Если хотя бы триста-пятьсот человек из проплаченных митингующих потолчется какой-то толпой, то картинка получится внушительной. Когда Саакашвили после новогодних праздников возобновит активность и начнет проводить свои марши, то они на фоне параллельного митинга "против МихоМайдана" будут выглядеть уже нет так интересно", — считает Рудяков.

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    Между тем, эксперт не исключает, что возможное противостояние между противниками и сторонниками Михаила Саакашвили может перерасти в открытые столкновения.

    "Когда на улицах собирается несколько сотен человек, это уже само по себе создает почву для внештатных ситуаций. Хотя, в данном конкретном случае к столкновениям может привести заранее запланированная провокация. Либо одной из сторон, либо вообще третьей стороны. К слову, недавняя ситуация со штурмом Октябрьского дворца в Киеве как раз очень похожа на провокацию, которая остановилась на полудвижении. Так что, я бы не исключал такого развития событий. С другой стороны, на сегодняшний день ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы происходили эксцессы, которые могли бы кардинально развернуть ситуацию в стране", — резюмировал Рудяков.

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