Факельный марш в честь героев Крут в Киеве

Около тысячи представителей ВО "Свобода" и других националистических организаций провели в центре Киева факельный марш.

Они прошли с факелами, флагами, транспарантами от Арсенальной площади к Аскольдовой могиле — к монументу памяти Героев Крут.

Участники шествия скандировали лозунги "Украина превыше всего!", "Слава Украине!", "Слава нации!", "Один язык, одна нация, одна Родина — это Украина!".

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 28 января, самолету президента Украины Петру Порошенко из-за штормового предупреждения не дали разрешения приземлиться в Черниговской области. Президент там планировал принять участие в мероприятиях по случаю памяти Героев Крут.

Напомним, 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты Черниговской области произошло вооруженное столкновение между силами Красной армии и Украинской народной республики. Бой под Крутами стал одним из символов борьбы украинцев за независимость.