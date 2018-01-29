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    Общество

    В СПЖ сообщили подробности нападения националистов

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    Националистический радикализм крепчает (131)

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    Директор "Союза православных журналистов" сообщила, что издание намерено обратиться в украинские и международные организации с целью защиты своих прав.
    Директор СПЖ Анна Поддубная
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    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Прибывшие на место происшествия полицейские поначалу отказывались принять заявление о проникновении в помещение "Союза православных журналистов" и препятствовании журналистской деятельности. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции директор СПЖ Анна Поддубная, говорится на сайте издания.

    В минувший четверг, 25 января, в офис СПЖ ворвались около 20 человек в балаклавах с символикой националистической организации С14 и заблокировали работу редакции. Как сообщили в издании, около часа они провоцировали конфликт и оскорбляли журналистов. Позже в СПЖ заявили, что в ходе налета из офиса пропал жесткий диск с данными.

    Поддубная отметила, что нападение на редакцию — первый случай в трехлетней истории "Союза православных журналистов".

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    facebook.com/c14news
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    В произошедшем инциденте правоохранительные органы "вели себя странно": прибывшая на вызов редакции следственно-оперативная группа отказалась проводить осмотр места происшествия и долго отказывалась принимать заявление о совершенном преступлении, сообщила Поддубная.

    По ее словам, лишь после длительных убеждений сотрудники Нацполиции приняли заявление СПЖ о препятствии журналистской деятельности и краже с проникновением, совершенными группой лиц (по ч. 3 ст. 171 и ч. 3 ст. 185 УК Украины соответственно).

    Сотрудник издания Валерий Ступницкий, присутствовавший во время нападения, высказал мнение, что некто подстрекает и дезинформирует молодых людей, поскольку во время инцидента они озвучивали обвинения в пропаганде сепаратизма, однако никаких конкретных примеров с сайта издания не смогли привести.

    Поддубная выразила надежду, что власти предпримут соответствующие меры, способные гарантировать конституционные права граждан на свободу совести и свободу слова.

    Директор "Союза православных журналистов" сообщила, что издание намерено обратиться в украинские и международные организации с целью защиты своих прав.

    "Мы это просто так не оставим. Мы будем обращаться в профсоюзы, Национальный союз журналистов, международные организации", — приводит ее слова агентство "Украинские новости".

    Также глава СПЖ добавила, что если проигнорировать нападение на редакцию, это даст толчок к повторению подобных инцидентов.

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