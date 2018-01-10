Deutsche Welle: Замороженные "деньги Януковича" и тайный союз олигархов

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Катарская международная телекомпания Al Jazeera в воскресенье, 7 января, опубликовала расследование, в котором звучали имена сразу трех влиятельных олигархов с интересами в Украине, решивших между собой судьбу части активов, известных как "деньги Януковича".

Согласно данным журналистов, эти активы были на счету компании Quickpace Limited, которая ранее принадлежала украинскому газовому магнату Сергею Курченко. Весной 2014 года он бежал в Россию вместе с экс-президентом Януковичем и его окружением.

В сентябре 2015 года, как показывает расследование, компания, очевидно, была выкуплена украинским нардепом Александром Онищенко и Павлом Фуксом, который заработал свое состояние в Москве благодаря недвижимости", – пишет издание Deutsche Welle.

30 млн долларов за замороженные активы

"Двое олигархов, утверждают журналисты, приобрели Quickpace Limited, чтобы добиться снятия ареста на активы этой компании, наложенного украинским судом. Онищенко и Фукс в 2015 году заплатили почти 30 миллионов долларов. При этом не только наличными, но и в виде частного самолета", – говорится в статье.

"Олигархи планировали получить назад 160 миллионов замороженных активов этой компании благодаря тому, что смогут добиться снятия ареста с ее средств. Таким образом, теоретически прибыль Онищенко и Фукса должна была составить 130 миллионов долларов в случае успеха их плана. Курченко же, в любом случае, получал "живые деньги" вместо арестованных", — продолжает DW.

Источники Al Jazeera

В своем расследовании Al Jazeera основывается на неподписанном контракте, в котором Онищенко и Фукс фиксируют условия сделки, один из пунктов которой содержит упоминание о том, что покупатели будут сотрудничать для снятия ареста со счетов Quickpace Limited. Впрочем, журналисты приводят и другие доказательства — в частности, подтверждения со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и кипрского адвоката, работавшего над соглашением.

В расследовании отмечается: сейчас Quickpace Limited принадлежит кипрской компании Evermore Property Holdings Limited, находящейся в собственности Dorchester International Incorporated, владельцем которой в свою очередь является Павел Фукс. Другие документы подтверждают, что продавцом компании был именно Сергей Курченко, уверяют журналисты Al Jazeera.

То, что Онищенко и Фукс действительно договаривались приобрести Quickpace Limited с целью получить замороженые активы компании, журналистам Al Jazeera подтвердил и сам депутат. Комментируя расследование, Онищенко отметил: "Ты можешь приобрести дешево и попытаться решить проблемы, чтобы заработать деньги". Впрочем, в разговоре с журналистами он настаивал на том, что сделка не состоялась, а Quickpace Limited так и не купили. Позже, согласно сообщению "Украинской правды", Онищенко опроверг выводы расследования и в своем Facebook. Он уверяет, что покупку Quickpace Limited ему "приписали" НАБУ и Al Jazeera.

Также Онищенко отметил, что "часами рассказывал им (журналистам. – Ред.) о различных коррупционных схемах в Украине", а они опубликовали расследование, "основанное на каком-то договоре без даты, подписи и печати, зато с моим именем", приводит его слова "Украинская правда". Правда, позже Онищенко эту публикацию в соцсети по неизвестным причинам удалил.

Торговля арестованными активами

Комментируя материалы расследования для Al Jazeera, бывший глава международного антикоррупционного отдела британского Национального агентства по борьбе с преступностью Джон Бентон назвал торговлю арестованными активами противозаконной.

"Это как торговля украденными вещами, которые являются конфисковаными полицией. Вы вкладываете деньги в машину, на которой убежали с места преступления", — отметил он.

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В юридическую силу соглашения между Фуксом и Онищенко не верит и исполнительная директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. По ее словам, контракт больше похож на закрепленный на бумаге "договорняк" между двумя олигархами. Впрочем, в разговоре с DW эксперт предупреждает: сам факт незаконности подобного соглашения не дает основания считать, что возможная попытка Онищенко и Фукса разморозить активы обречена на провал.

"Да, тот факт, что это стало публичным, несколько уменьшает их шансы на успех, но если юристы смогут доказать, что в процессе конфискации были нарушены процессуальные права владельцев компании, это вполне может быть возможным", - говорит Каленюк.

А что с другими деньгами Януковича?

"Общая сумма арестованных судом активов Януковича достигает почти 1,5 миллиарда долларов США, поэтому в расследовании Al Jazeera речь идет лишь о чуть более 10 процентах суммы. Впрочем, другие компании, активы которых были арестованы вместе с Quickpace Limited, и их владельцы до сих пор неизвестны, ведь решение Краматорского городского суда Донецкой области о конфискации этих средств остается засекреченным", — говорится в статье.

Собственно, отсутствие открытого процесса, на котором должным образом была бы обжалована законность приобретения конфискованных средств, и дает владельцам предприятий, попавших под конфискацию, основания попытаться оспорить это решение в международных судах, рассказывает Каленюк.

"Вполне вероятно, что через три или пять лет нам придется эти средства возвращать, но пока мы даже не знаем, кому", — говорит эксперт, отмечая, что история с Quickpace Limited стала публичной только благодаря расследованию Al Jazeera.

Важность этого расследования, по мнению Каленюк, также заключается в том, что оно указало на другую проблему.

"Формально никаких денег Януковича больше не существует — это деньги Онищенко, Фукса и других влиятельных олигархов, которые дешево купили замороженные активы и, благодаря секретности судебного решения, получили аргумент для их возвращения через международные суды", — отмечает эксперт.