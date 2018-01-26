Бортник: Ахметов и Порошенко - временные союзники

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Для олигарха и самого богатого украинца Рината Ахметова 2018 год начался неоднозначно. С одной стороны, американское издание Bloomberg оценило активы Ахметова в $4,97 млрд и включило в список 500 богатейших людей мира – на 391 месте. Примечательно, что еще в сентябре прошлого года олигарх, по данным Bloomberg, располагал состоянием в $4,38 миллиарда.

С другой стороны, уже в январе суд Амстердама принял временное решение заморозить на территории Нидерландов активы СКМ, "Метинвест" и ДТЭК, принадлежащие Ринату Ахметову. Суд вынес соответствующее решение в рамках процедуры исполнения предписания Окружного суда Никосии, который ранее наложил арест на активы Ахметова на сумму 820 миллионов долларов из-за длительного правового спора по делу "Укртелекома".

При этом суд кипрской Никосии запретил Ахметову тратить больше 20 000 евро в месяц на проживание и не более 20 000 евро на судебные издержки.

Еще одна тревожная для олигарха новость пришла 24 января: государственное предприятие "Центрэнерго" отказалось от закупок угля у энергокомпании ДТЭК, принадлежащей Ахметову.

В то же время, олигарх продолжает получать сверхприбыли от формулы "Роттердам +", а также может получить 500 миллионов гривен на запуске в стране формата мобильной связи 4G.

Борьба олигархов и давление Запада

Ахметов по-прежнему – самый влиятельный олигарх в Украине. Конечно, после президента Порошенко, рассказал в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Его партнерство с президентом определяет то, что из старых олигархов Ахметов – единственный, кто остался на плаву и даже сумел восстановить свое финансовое положение в последние годы. Но это партнерство с президентом опасно, это зависимость от президента", – подчеркнул эксперт.

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По мнению политолога, проблемы, которые возникают у Ахметова, – это как следствие противостояния украинских финансово-политических групп, так и результат давления Запада на украинскую политическую систему.

"Но пока ему в системе, в нынешней системе ничего не угрожает. И партнерство с президентом сегодня является гарантией безопасности для Ахметова, его успешности", – уверен эксперт.

Попутчик президента

Помимо этого Ахметов сохраняет и политическое влияние, отметил Бортник.

"Он сохраняет частичный контроль над фракцией Оппозиционного блока, над многими депутатами, которые находятся в других фракциях. Благодаря медиа-холдингу сегодня Ахметов – один из ключевых политических игроков. Хотя его имидж среди сторонников нынешней власти не очень высок. И это партнерство между Порошенко и Ахметовым… Олигарх скорее воспринимает его не как партнерство, а как попутчика на данный момент. Насколько длительным оно будет – зависит, по большому счету, от перспектив самого президента", – рассказал политолог.

Но этот союз может распасться в очень короткое время, считает эксперт.

"В случае ослабления Петра Алексеевича, в случае переформатирования политической системы Ахметов будет одним из первых, кто будет искать новых партнеров", – подытожил Руслан Бортник.

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