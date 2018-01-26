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    Бортник: Ахметов и Порошенко - временные союзники

    (обновлено: )42511
    Пока Ринату Ахметову ничто не угрожает – его партнерство с президентом дает возможность олигарху зарабатывать и сохранять влияние. Но в случае ослабления Порошенко Ахметов первым будет искать новых партнеров, уверен политолог Руслан Бортник.
    Ринат Ахметов и Петр Порошенко
    Коллаж Страна.ua

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Для олигарха и самого богатого украинца Рината Ахметова 2018 год начался неоднозначно. С одной стороны, американское издание Bloomberg оценило активы Ахметова в $4,97 млрд и включило в список 500 богатейших людей мира – на 391 месте. Примечательно, что еще в сентябре прошлого года олигарх, по данным Bloomberg, располагал состоянием в $4,38 миллиарда. 

    С другой стороны, уже в январе суд Амстердама принял временное решение заморозить на территории Нидерландов активы СКМ, "Метинвест" и ДТЭК, принадлежащие Ринату Ахметову. Суд вынес соответствующее решение в рамках процедуры исполнения предписания Окружного суда Никосии, который ранее наложил арест на активы Ахметова на сумму 820 миллионов долларов из-за длительного правового спора по делу "Укртелекома". 

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    При этом суд кипрской Никосии запретил Ахметову тратить больше 20 000 евро в месяц на проживание и не более 20 000 евро на судебные издержки. 

    Еще одна тревожная для олигарха новость пришла 24 января: государственное предприятие "Центрэнерго" отказалось от закупок угля у энергокомпании ДТЭК, принадлежащей Ахметову. 

    В то же время, олигарх продолжает получать сверхприбыли от формулы "Роттердам +", а также может получить 500 миллионов гривен на запуске в стране формата мобильной связи 4G. 

    Борьба олигархов и давление Запада

    Ахметов по-прежнему – самый влиятельный олигарх в Украине. Конечно, после президента Порошенко, рассказал в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

    "Его партнерство с президентом определяет то, что из старых олигархов Ахметов – единственный, кто остался на плаву и даже сумел восстановить свое финансовое положение в последние годы. Но это партнерство с президентом опасно, это зависимость от президента", – подчеркнул эксперт.

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    По мнению политолога, проблемы, которые возникают у Ахметова, – это как следствие противостояния украинских финансово-политических групп, так и результат давления Запада на украинскую политическую систему. 

    "Но пока ему в системе, в нынешней системе ничего не угрожает. И партнерство с президентом сегодня является гарантией безопасности для Ахметова, его успешности", – уверен эксперт. 

    Ринат Ахметов
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    Попутчик президента

    Помимо этого Ахметов сохраняет и политическое влияние, отметил Бортник.

    "Он сохраняет частичный контроль над фракцией Оппозиционного блока, над многими депутатами, которые находятся в других фракциях. Благодаря медиа-холдингу сегодня Ахметов – один из ключевых политических игроков. Хотя его имидж среди сторонников нынешней власти не очень высок. И это партнерство между Порошенко и Ахметовым… Олигарх скорее воспринимает его не как партнерство, а как попутчика на данный момент. Насколько длительным оно будет – зависит, по большому счету, от перспектив самого президента", – рассказал политолог. 

    Но этот союз может распасться в очень короткое время, считает эксперт. 

    "В случае ослабления Петра Алексеевича, в случае переформатирования политической системы Ахметов будет одним из первых, кто будет искать новых партнеров", – подытожил Руслан Бортник. 

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