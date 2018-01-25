Второй человек в стране. Как дела у Рината Ахметова?

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Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Сегодня для "старых" украинских олигархов настали тяжелые времена. Потеряли былое влияние и активы Дмитрий Фирташ, Игорь Коломойский, гораздо менее заметен Виктор Пинчук. На их фоне разительный контраст – состояние дел Рината Ахметова. По данным американского издания Bloomberg, составившего рейтинг 500 богатейших людей планеты, Ахметов занят 391 место с активами на сумму $4,97 млрд (еще в сентябре у него насчитывали $4,38 миллиарда).

Подпортили олигарху новогодние праздники известия о заморозке окружным судом Никосии (столицы Кипра) о "заморозке" его активов Ахметова на $820 млн – в рамках спора ахметовской СКМ с Raga (по "Укртелекому"). Позднее аналогичное постановление принял суд Амстердама. Под "заморозку" попали 100% акций SCM Management BV, DTEK Management BV, DTEK BV, DTEK Grids BV, Metinvest BV, Premium Household BV – компании, зарегистрированные в Нидерландах. Они являются владельцами украинских структур "Метинвест" и ДТЭК.

По мнению ряда экспертов, за иском к компаниям Ахметова стоят владелец холдинга Group DF Дмитрий Фирташ и его бизнес-партнеры. Впрочем, в СКМ заявили, что рассчитывают на скорую – в течение месяца-двух – "разморозку", снятие ареста с активов компании на $820 млн.

Дорогой уголек

Еще одной неудачей Ахметова может стать отказ госпредприятия "Центрэнерго" закупать уголь у предприятия олигарха – ДТЭК. Но это вряд ли серьезно ударит по бизнесмену: на фоне едва ли не энергетической монополии в стране потеря одного из потоков – не так болезненна.

Зато у олигарха есть большие основания с надеждой на прибыль смотреть в будущее. Главный источник его сверхприбылей – формула расчета за уголь, названная "Роттердам+". Благодаря схеме, цена топлива соответствует его стоимости в крупнейшем европейском порту Роттердаме плюс расходы на его транспортировку. Фактически формула, появившаяся еще в апреле 2016 года, позволяет работающим на угле электростанциям закладывать в тариф цену энергоносителя значительно выше реальной. При этом главную прибыль получает именно ДТЭК. Эксперты отмечают, что "Роттердам +" плюсует минимум 20% к доходам корпорации.

И эти доходы будут расти – вместе с ростом тарифов ЖКХ.

Еще полмиллиарда

Повысить благосостояние олигарха могут и высокие мобильные технологии. 31 января Национальная комиссия регулирования связи и информатизации (НКРСИ) планирует продать на торгах радиочастоты для запуска мобильной связи четвертого поколения – 4G.

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80 МГц радиочастот, которые хотят продать мобильным операторам, государство сдавало в аренду принадлежащий Ахметову "ММДС-Украина". Компания получит за переуступку прав огромную компенсацию – 500 млн грн. Заплатят мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell, которые примут участие в конкурсе.

Примечательно, что размер компенсации в 147 раз больше суммы, которую "ММДС-Украина" оплатила за пользование радиочастотами за все время своего существования.

Опасная зависимость от Порошенко

Вместе со статусом самого богатого украинца Ахметов удерживает и звание влиятельнейшего олигарха страны – после президента Порошенко, считает политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Его партнерство с президентом определяет то, что из старых олигархов Ахметов – единственный, кто остался на плаву и даже сумел восстановить свое финансовое положение в последние годы. Но это партнерство с президентом опасно, это зависимость от президента", – подчеркнул политолог.

Но этот союз может распасться в очень короткое время, считает эксперт.

"В случае ослабления Петра Алексеевича, в случае переформатирования политической системы Ахметов будет одним из первых, кто будет искать новых партнеров", – уверен Бортник.

Пока же этого не произошло, в нынешней системе Ахметову ничего не угрожает, добавляет политолог: "партнерство с президентом сегодня является гарантией безопасности для Ахметова, его успешности".

Напомним, Ринат Ахметов – владелец группы компаний СКМ ("Систем Кэпитал Менеджмент"). Группа владеет контрольными пакетами акций более 100 предприятий в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой сферах, медиабизнесе, розничной торговле и сфере недвижимости.

Ахметов также является президентом и владельцем футбольного клуба "Шахтер".