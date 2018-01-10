Скоро олигархов совсем не останется. Соцсети переживают за активы Ахметова

Тимур Громов, РИА Новости Украина

И олигархам теперь живется несладко…. Суд Амстердама принял временное решение заморозить на территории Нидерландов активы СКМ, "Метинвест" и ДТЭК, принадлежащие Ринату Ахметову. Суд вынес соответствующее решение в рамках процедуры исполнения предписания Окружного суда Никосии, который ранее наложил арест на активы Ахметова на сумму 820 миллионов долларов из-за длительного правового спора по делу "Укртелекома".

При этом в пресс-службе финансово-промышленной группы СКМ, заявили, что не располагают информацией о новых исках. В компании подчеркнули, что работают в обычном режиме. Помимо этого компания Ахметова намерена обжаловать решение суда. Но и это не все судебные вердикты: суд города Никосия (Кипр) запретил Ахметову тратить больше 20 000 евро в месяц на проживание и не более 20 000 евро на судебные издержки. Такие новости не оставили равнодушными многих украинцев, о чем свидетельствуют многочисленные комменты в соцсетях, посвященные этой теме.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook