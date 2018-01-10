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10.01.201818:50
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    Аналитика и комментарии

    Скоро олигархов совсем не останется. Соцсети переживают за активы Ахметова

    (обновлено: )78820
    Олигарху Ринату Ахметову нанесли сокрушительный удар: в Нидерландах по примеру Кипра заморозили активы СКМ, "Метинвест" и ДТЭК, принадлежащих украинскому бизнесмену. Что стало причиной такого решения и как отреагировали на него сами украинцы?
    Ринат Ахметов
    ФК Шахтер Донецк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    И олигархам теперь живется несладко…. Суд Амстердама принял временное решение заморозить на территории Нидерландов активы СКМ, "Метинвест" и ДТЭК, принадлежащие Ринату Ахметову. Суд вынес соответствующее решение в рамках процедуры исполнения предписания Окружного суда Никосии, который ранее наложил арест на активы Ахметова на сумму 820 миллионов долларов из-за длительного правового спора по делу "Укртелекома".

    При этом в пресс-службе финансово-промышленной группы СКМ, заявили, что не располагают информацией о новых исках. В компании подчеркнули, что работают в обычном режиме. Помимо этого компания Ахметова намерена обжаловать решение суда. Но и это не все судебные вердикты: суд города Никосия (Кипр) запретил Ахметову тратить больше 20 000 евро в месяц на проживание и не более 20 000 евро на судебные издержки. Такие новости не оставили равнодушными многих украинцев, о чем свидетельствуют многочисленные комменты в соцсетях, посвященные этой теме.  

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook

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