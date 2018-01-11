Заморозка активов Ахметова. Фирташ не зря в Вене сидит - Корнейчук

РИА Новости Украина

Суд Амстердама (Нидерланды) принял решение заморозить на территории страны активы группы компаний СКМ, "Метинвест" и ДТЭК, принадлежащих бизнесмену Ринату Ахметову.

Суд вынес соответствующее решение 5 января в рамках процедуры исполнения предписания Окружного суда Никосии (Кипр), который ранее наложил арест на активы Ахметова на сумму 820 000 000 долларов. Согласно тексту документа, замороженные все акции SCM Management B.V, DTEK Management B.V., DTEK B.V., DTEK Grids B.V., Metinvest B.V., Premium Household B.V.

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В то же время политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что "эту клоунаду с "заморозкой активов" придумал сам Ахметов, чтобы Порошенко перед выборами не мог на него дополнительно надавить или потребовать сброситься на свою кампанию".

"Да и алчным товарищам из "Оппоблока" и "Радикальной партии" можно рассказывать, почему денег не дает. Кстати, Фирташ не зря же с 2014-го в Вене сидит…" – написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Facebook Дмитрия Корнейчука Комментарий Дмитрия Корнейчука о заморозке активов Рината Ахметова

В свою очередь в пресс-службе финансово-промышленной группы СКМ, заявили, что не располагают информацией о новых санкциях в отношении компании.

"Насколько мы понимаем, информация касается формального выполнения постановления кипрского суда на территории Нидерландов", — ранее отметили в комментарии СМИ в группе компаний СКМ.

В компании подчеркнули, что работают в обычном режиме. Следующее судебное заседание назначено на 27 февраля.