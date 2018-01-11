Заморозка активов Ахметова. Фирташ не зря в Вене сидит - Корнейчук

РИА Новости Украина
Суд Амстердама (Нидерланды) принял решение заморозить на территории страны активы группы компаний СКМ, "Метинвест" и ДТЭК, принадлежащих бизнесмену Ринату Ахметову.
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В то же время политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что "эту клоунаду с "заморозкой активов" придумал сам Ахметов, чтобы Порошенко перед выборами не мог на него дополнительно надавить или потребовать сброситься на свою кампанию".
"Да и алчным товарищам из "Оппоблока" и "Радикальной партии" можно рассказывать, почему денег не дает. Кстати, Фирташ не зря же с 2014-го в Вене сидит…" – написал Корнейчук на своей странице в Facebook.
В свою очередь в пресс-службе финансово-промышленной группы СКМ, заявили, что не располагают информацией о новых санкциях в отношении компании.
"Насколько мы понимаем, информация касается формального выполнения постановления кипрского суда на территории Нидерландов", — ранее отметили в комментарии СМИ в группе компаний СКМ.
В компании подчеркнули, что работают в обычном режиме. Следующее судебное заседание назначено на 27 февраля.