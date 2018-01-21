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    Олигархический консенсус как последний шанс Порошенко и Украины

    (обновлено: )1934216
    При всем негативе в общественном мнении можно утверждать, что олигархи как класс - последний "бастион" защиты Украины от окончательной колонизации Западом.
    Петр Порошенко
    Петр Порошенко, facebook

    Валерий Смеян, обозреватель

    Европеизация Украины по американским лекалам подразумевает полное уничтожение экономических основ для любой относительно независимой политики страны. Собственно, процесс был запущен в начале 90-х, когда одна из мощнейших промышленно-ориентированных экономик Европы, украинская, в результате утраты связей с рынками разбежавшихся в разные стороны бывших советских республик, стала стремительно деградировать. Тогда на Западе решили, что этот процесс необратим и вмешиваться в него не стоит. Все само должно было лететь в тартарары по законам стихии рыночной экономики. Однако вышло иначе. В Администрации президента Украины Леонида Кучмы для спасения промышленного потенциала была придумана модель финансово-промышленных групп. Ей была обеспечена самая широкая гласная и негласная государственная поддержка. И модель запуска на экономическом поле Украины ФПГ оказалась спасительной. Заводы и фабрики снова запустили производство, миллионы людей вновь получили работу и зарплату. Ну, а наша элита такой класс, как олигархи. Нынешняя корпорация Roshen родом из той эпохи. Точно также, как ее нынешний глава Петр Порошенко.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
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    С тех пор класс олигархов, владельцев финансово-промышленных групп, во многом определял, как экономический рост страны, так и ее надстройку – политическое устройство. Хорошо или плохо он это делал? Как умел. Но по факту, если отвлечься от морализаторства, страну строил, казну налогами наполнял. Поддерживал относительную социальность в государстве через низкие цены на услуги ЖКХ, жесткую ценовую регуляцию на товары первой необходимости, систему льгот для инвалидов, пенсионеров, многодетных матерей и пр. Все это было не идеальным. Зачастую заорганизованным чиновничьей братией. Но оно было. И могло бы быть еще очень долго. Многие десятилетия. Ресурс для этого был – торгово-экономические отношения на постсоветском пространстве. То, что все эти вещи имели для миллионов рядовых украинцев огромную ценность, можно судить лишь теперь. Когда все это на глазах утрачивается и подвергается демонтажу. Через, так называемые европейские реформы. Автор не испытывает иллюзий в отношении щедрости класса олигархов Украины. Очевидно, они жадны и скупы. Однако понимание того, что для сохранения власти и возможности приумножения капиталов нужна социальная стабильность в стране проживания, вынуждала их сохранять некий вид государственного патернализма, который достался нам в наследие от советского периода. И который абсолютно без надобности транснациональным корпорациям, которые стремятся ныне вытеснить из Украины отечественные ФПГ и занять их место.

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    В 2013-м году, когда перед украинским олигархатом встала дилемма: Ассоциация с ЕС или вхождение в Таможенный Союз, выбор был сделан в пользу первой. Наши нувориши почему-то решили, что их степень выживания будет намного выше, если "притулиться" к Европе, чем попытаться строить отношения с коллегами по классу из России. Хотя, если кто помнит, то в финальной части переговоров с Москвой об условиях вхождения в ТС россиянами был создан финансово-промышленный пул, который мог бы загрузить всю украинскую тяжелую промышленность на десятилетия вперед, обеспечить ее поставками новейших технологий, созданием сотен тысяч новых рабочих мест. Ну, а нашу казну наполнить десятками миллиардов долларов налоговых отчислений с этих проектов. Но и этот, вполне предметный аргумент, не перевесил страх украинского олигархата перед фобиями о поглощении их российского бизнеса российскими. Результатом стал Майдан, как способ навязанного внешнеполитического выбора всей стране. Подписание соглашения об Ассоциации с ЕС. И, как ни парадоксально с точки зрения украинских нуворишей, создание условий для их полной зачистки с политико-экономического поля страны.

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    соцсети
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    Первой ласточкой стал Дмитрий Фирташ, один из главных спонсоров Петра Порошенко на президентских выборах 2014-го года. Ныне он отсиживается в Австрии, ожидая возможного решения суда о его экстрадиции в США. Если в итоге она последует, то один из главных спонсоров Майдана окажется минимум на 50 лет за решеткой американской тюрьмы за дачу взяток. Правда теперь Фирташ кардинально пересмотрел свои взгляды и уже публично обещает, что очень скоро украинцы прозреют, как он, и поймут, что автор всех бед страны: от экономических до территориальных – США. Однако подобные заявления едва ли стоит расценивать как серьезную коррекцию мировоззрения их автора. Технологически Фирташ, в случае его экстрадиции в Америку, просто пытается сделать из себя жертву политического, а не уголовного преследования. Как в свое время это делал его ныне покойный коллега по классу Борис Березовский, который в результате подобных манипуляций с общественным мнением, убежище в Великобритании получил. Сможет ли Фирташ добиться схожего результата? Едва ли. Ведь в данном случае речь о США.

    В канун старта президентской кампании в Украине ТНК нанесли очередные удары по отечественной "гидре олигархата". Лондонский суд заморозил большую часть активов "сладкой парочки" из Днепра Коломойского — Боголюбова. А суд Никосии на Кипре – часть активов Рината Ахметова. Подобные действия западной Фемиды могут быть политически мотивированы. Ведь и приватовцы, и Ахметов всегда имели репутацию активных спонсоров большей части президентских и парламентских кампаний в Украине. Причем обычно делали ставки не на одного кандидата или партийный проект, чем в дальнейшем обеспечивали себе лояльность любой власти. Ну и естественно отработку своих спонсорских вливаний через принятия нужных законопроектов, назначение своих людей "смотрящими" за базовыми финансовыми потоками в стране или надзирающими за ними органами, типа таможни или налоговой. Возможно в этот раз коллективный Запад сделает все для того, чтобы эти игроки в процессе формирования законодательной и исполнительной власти не участвовали. Под угрозой, как ареста и конфискации средств и имущества, так и возможности лишиться главного актива – свободы. Одновременно со снижением финансовых возможностей четверки ведущих олигархов Украины участвовать в процессе формирования политической карты страны в следующем избирательном цикле, всем прочим посылается сигнал, что оффшоры, западная недвижимость, кампании, зарегистрированные в зарубежных юрисдикциях более на являются для здешних нуворишей страховкой на спокойную и обеспеченную жизни за пределами Украины. Если не соблюдается условие лояльности к тем порядкам, что наводятся в нашей стране под комфортное вхождение сюда ТНК.

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    Объективно настал момент, когда у нашей политико-экономической элиты может наступить прозрение, сродни фирташевскому. Понимание того, что за четверть мировых запасов чернозема, которыми обладает Украина, в условиях надвигающегося мирового продовольственного кризиса, ТНК США и Европы, "закатают в асфальт" любого, кто будет мешать овладеть им за бесценок этим золотовалютным ресурсом. Или будет претендовать на долю в будущих прибылях.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото
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    Вопрос в одном: сумеют ли между собой договориться? И сможет ли Петр Алексеевич стать объединительной фигурой в спасении своего олигархического класса? Судя по тому, как он сумел простроить свои отношения с Ринатом Ахметовым, положив под него львиную долю финансовых потоков энергетического и жилищно-коммунального сектора, то шанс на консенсус есть.

    При всем негативизме в общественном мнении, связанном с олигархами, тем не менее можно утверждать, что они последний "бастион" защиты Украины от окончательной колонизации Западом. И возвращении к модели социального государства. Пусть даже в крайне усеченном виде. Сам Петр Алексеевич возможно тоже осознает, что следом за Фирташем, Коломойским, Боголюбовым и Ахметовым, настанет и его очередь.

    Вся волна скандалов, связанных с его именем, от панамских оффшоров до письма в ФСБ, преследует две цели: первая – принудить к капитуляции перед требованиями Запада и передать Украину в полное внешнее, не только политическое, как ныне, но и экономическое управление. Вторая – принудить стать его "палачом" для своего класса олигархов. Так, чтобы у страны никогда уже не было серьезных финансовых ресурсов для оппонирования диктату западных ТНК через смену политического курса страны. Поломает ли Запад Порошенко под себя или Петр Алексеевич, в силу инстинкта самосохранения выстоит, покажет текущий год.

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