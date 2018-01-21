Олигархический консенсус как последний шанс Порошенко и Украины

Валерий Смеян, обозреватель

Европеизация Украины по американским лекалам подразумевает полное уничтожение экономических основ для любой относительно независимой политики страны. Собственно, процесс был запущен в начале 90-х, когда одна из мощнейших промышленно-ориентированных экономик Европы, украинская, в результате утраты связей с рынками разбежавшихся в разные стороны бывших советских республик, стала стремительно деградировать. Тогда на Западе решили, что этот процесс необратим и вмешиваться в него не стоит. Все само должно было лететь в тартарары по законам стихии рыночной экономики. Однако вышло иначе. В Администрации президента Украины Леонида Кучмы для спасения промышленного потенциала была придумана модель финансово-промышленных групп. Ей была обеспечена самая широкая гласная и негласная государственная поддержка. И модель запуска на экономическом поле Украины ФПГ оказалась спасительной. Заводы и фабрики снова запустили производство, миллионы людей вновь получили работу и зарплату. Ну, а наша элита такой класс, как олигархи. Нынешняя корпорация Roshen родом из той эпохи. Точно также, как ее нынешний глава Петр Порошенко.

С тех пор класс олигархов, владельцев финансово-промышленных групп, во многом определял, как экономический рост страны, так и ее надстройку – политическое устройство. Хорошо или плохо он это делал? Как умел. Но по факту, если отвлечься от морализаторства, страну строил, казну налогами наполнял. Поддерживал относительную социальность в государстве через низкие цены на услуги ЖКХ, жесткую ценовую регуляцию на товары первой необходимости, систему льгот для инвалидов, пенсионеров, многодетных матерей и пр. Все это было не идеальным. Зачастую заорганизованным чиновничьей братией. Но оно было. И могло бы быть еще очень долго. Многие десятилетия. Ресурс для этого был – торгово-экономические отношения на постсоветском пространстве. То, что все эти вещи имели для миллионов рядовых украинцев огромную ценность, можно судить лишь теперь. Когда все это на глазах утрачивается и подвергается демонтажу. Через, так называемые европейские реформы. Автор не испытывает иллюзий в отношении щедрости класса олигархов Украины. Очевидно, они жадны и скупы. Однако понимание того, что для сохранения власти и возможности приумножения капиталов нужна социальная стабильность в стране проживания, вынуждала их сохранять некий вид государственного патернализма, который достался нам в наследие от советского периода. И который абсолютно без надобности транснациональным корпорациям, которые стремятся ныне вытеснить из Украины отечественные ФПГ и занять их место.

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В 2013-м году, когда перед украинским олигархатом встала дилемма: Ассоциация с ЕС или вхождение в Таможенный Союз, выбор был сделан в пользу первой. Наши нувориши почему-то решили, что их степень выживания будет намного выше, если "притулиться" к Европе, чем попытаться строить отношения с коллегами по классу из России. Хотя, если кто помнит, то в финальной части переговоров с Москвой об условиях вхождения в ТС россиянами был создан финансово-промышленный пул, который мог бы загрузить всю украинскую тяжелую промышленность на десятилетия вперед, обеспечить ее поставками новейших технологий, созданием сотен тысяч новых рабочих мест. Ну, а нашу казну наполнить десятками миллиардов долларов налоговых отчислений с этих проектов. Но и этот, вполне предметный аргумент, не перевесил страх украинского олигархата перед фобиями о поглощении их российского бизнеса российскими. Результатом стал Майдан, как способ навязанного внешнеполитического выбора всей стране. Подписание соглашения об Ассоциации с ЕС. И, как ни парадоксально с точки зрения украинских нуворишей, создание условий для их полной зачистки с политико-экономического поля страны.

Первой ласточкой стал Дмитрий Фирташ, один из главных спонсоров Петра Порошенко на президентских выборах 2014-го года. Ныне он отсиживается в Австрии, ожидая возможного решения суда о его экстрадиции в США. Если в итоге она последует, то один из главных спонсоров Майдана окажется минимум на 50 лет за решеткой американской тюрьмы за дачу взяток. Правда теперь Фирташ кардинально пересмотрел свои взгляды и уже публично обещает, что очень скоро украинцы прозреют, как он, и поймут, что автор всех бед страны: от экономических до территориальных – США. Однако подобные заявления едва ли стоит расценивать как серьезную коррекцию мировоззрения их автора. Технологически Фирташ, в случае его экстрадиции в Америку, просто пытается сделать из себя жертву политического, а не уголовного преследования. Как в свое время это делал его ныне покойный коллега по классу Борис Березовский, который в результате подобных манипуляций с общественным мнением, убежище в Великобритании получил. Сможет ли Фирташ добиться схожего результата? Едва ли. Ведь в данном случае речь о США.

В канун старта президентской кампании в Украине ТНК нанесли очередные удары по отечественной "гидре олигархата". Лондонский суд заморозил большую часть активов "сладкой парочки" из Днепра Коломойского — Боголюбова. А суд Никосии на Кипре – часть активов Рината Ахметова. Подобные действия западной Фемиды могут быть политически мотивированы. Ведь и приватовцы, и Ахметов всегда имели репутацию активных спонсоров большей части президентских и парламентских кампаний в Украине. Причем обычно делали ставки не на одного кандидата или партийный проект, чем в дальнейшем обеспечивали себе лояльность любой власти. Ну и естественно отработку своих спонсорских вливаний через принятия нужных законопроектов, назначение своих людей "смотрящими" за базовыми финансовыми потоками в стране или надзирающими за ними органами, типа таможни или налоговой. Возможно в этот раз коллективный Запад сделает все для того, чтобы эти игроки в процессе формирования законодательной и исполнительной власти не участвовали. Под угрозой, как ареста и конфискации средств и имущества, так и возможности лишиться главного актива – свободы. Одновременно со снижением финансовых возможностей четверки ведущих олигархов Украины участвовать в процессе формирования политической карты страны в следующем избирательном цикле, всем прочим посылается сигнал, что оффшоры, западная недвижимость, кампании, зарегистрированные в зарубежных юрисдикциях более на являются для здешних нуворишей страховкой на спокойную и обеспеченную жизни за пределами Украины. Если не соблюдается условие лояльности к тем порядкам, что наводятся в нашей стране под комфортное вхождение сюда ТНК.

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Объективно настал момент, когда у нашей политико-экономической элиты может наступить прозрение, сродни фирташевскому. Понимание того, что за четверть мировых запасов чернозема, которыми обладает Украина, в условиях надвигающегося мирового продовольственного кризиса, ТНК США и Европы, "закатают в асфальт" любого, кто будет мешать овладеть им за бесценок этим золотовалютным ресурсом. Или будет претендовать на долю в будущих прибылях.

Вопрос в одном: сумеют ли между собой договориться? И сможет ли Петр Алексеевич стать объединительной фигурой в спасении своего олигархического класса? Судя по тому, как он сумел простроить свои отношения с Ринатом Ахметовым, положив под него львиную долю финансовых потоков энергетического и жилищно-коммунального сектора, то шанс на консенсус есть.

При всем негативизме в общественном мнении, связанном с олигархами, тем не менее можно утверждать, что они последний "бастион" защиты Украины от окончательной колонизации Западом. И возвращении к модели социального государства. Пусть даже в крайне усеченном виде. Сам Петр Алексеевич возможно тоже осознает, что следом за Фирташем, Коломойским, Боголюбовым и Ахметовым, настанет и его очередь.

Вся волна скандалов, связанных с его именем, от панамских оффшоров до письма в ФСБ, преследует две цели: первая – принудить к капитуляции перед требованиями Запада и передать Украину в полное внешнее, не только политическое, как ныне, но и экономическое управление. Вторая – принудить стать его "палачом" для своего класса олигархов. Так, чтобы у страны никогда уже не было серьезных финансовых ресурсов для оппонирования диктату западных ТНК через смену политического курса страны. Поломает ли Запад Порошенко под себя или Петр Алексеевич, в силу инстинкта самосохранения выстоит, покажет текущий год.