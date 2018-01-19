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    Общество

    Супруга Порошенко назначена руководителем одного из госфондов

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    По информации Министерства культуры, 19 декабря Евгений Нищук назначил председателем Украинского культурного фонда Марину Порошенко, супругу действующего президента Украины Петра Порошенко.
    Супруга президента Украины Марина Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Министр культуры Евгений Нищук назначил председателем Украинского культурного фонда жену президента Петра Порошенко Марину, говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры.

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    "19 декабря министр культуры Украины Евгений Нищук назначил председателем Украинского культурного фонда Марину Порошенко", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что за ее кандидатуру единогласно проголосовали все члены наблюдательного совета Фонда.

    Ранее 23 марта Верховная Рада поддержала законопроект №5491 "Об Украинском культурном фонде". Украинский культурный фонд будет заниматься экспертным отбором, финансированием и мониторингом выполнения культурных и художественных проектов, предоставлять гранты и стипендии. Руководит Фондом наблюдательный совет и дирекция. Председателя фонда назначает Минкульт из числа кандидатур, определенных наблюдательным советом.    

    Напомним, 8 сентября президент Петр Порошенко и его супруга Марина отпраздновали 33 годовщину совместной жизни.

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