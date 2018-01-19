Супруга Порошенко назначена руководителем одного из госфондов

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Министр культуры Евгений Нищук назначил председателем Украинского культурного фонда жену президента Петра Порошенко Марину, говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры.

"19 декабря министр культуры Украины Евгений Нищук назначил председателем Украинского культурного фонда Марину Порошенко", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за ее кандидатуру единогласно проголосовали все члены наблюдательного совета Фонда.

Ранее 23 марта Верховная Рада поддержала законопроект №5491 "Об Украинском культурном фонде". Украинский культурный фонд будет заниматься экспертным отбором, финансированием и мониторингом выполнения культурных и художественных проектов, предоставлять гранты и стипендии. Руководит Фондом наблюдательный совет и дирекция. Председателя фонда назначает Минкульт из числа кандидатур, определенных наблюдательным советом.

Напомним, 8 сентября президент Петр Порошенко и его супруга Марина отпраздновали 33 годовщину совместной жизни.