наверх
19.01.201820:41
Курсы валют НБУ
  • USD28.78+ 0.11
  • EUR35.21+ 0.23
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы

    (обновлено: )1626131
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    соцсети
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    соцсети
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    соцсети
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    соцсети
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    Facebook Vova Holobutsky
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    Facebook Vova Holobutsky
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    Facebook Vova Holobutsky
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы
    Facebook Vova Holobutsky

    Рекомендуем

    В центре Одессы — перестрелка: ранены трое полицейских, преступник убитВ центре Одессы открыли стрельбу по полицейским: кадры спецоперации17:05 19.01.2018
    Илья Кива, Крещение 19 января 2018 годаЛяшко в полотенце и рычащий Кива: как депутаты и звезды провели Крещение16:47 19.01.2018
    Заключенные одесского СИЗО окунулись в крещенскую купельВ Одесском СИЗО на Крещение не только купались, но и освящали камеры15:11 19.01.2018
    Крещенские купания во время празднования Крещения Господня, в Гидропарке, в Киеве, 19 января 2018 г.Киевские настоящие "моржи" показали класс на Крещение14:26 19.01.2018
    Екатерина Мазур. Илья Кива рассекретил свою возлюбленнуюКива рассекретил свою блондинку14:19 19.01.2018
    Как киевляне на Крещение ныряют в прорубиКак киевская молодежь ныряла в холодные проруби на Крещение12:30 19.01.2018
    Мэр Киева Виталий Кличко вместе с главами столичных районов, заместителями председателя КГГА и некоторыми депутатами Верховной Рады и Киевсовета нырнул в Крещенскую воду в парке Наталка"Кто плохо работает - вынырнет не сразу". Кличко и Ко окунулись в прорубь11:48 19.01.2018
    Народный депутат от фракции Свобода Андрей Мохник купается во время празднования Крещения в Киеве, в субботу, 19 января 2013 г.Как украинские политики грехи в проруби смывают10:57 19.01.2018
    Автомобиль въехал в толпу рядом с пляжем Копакабана в Рио-де-ЖанейроВ Бразилии авто влетело в толпу на пляже: погиб ребенок10:56 19.01.2018
    Все фотоленты
    В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы

    В социальных сетях украинцы остро саркастически отреагировали на поездку президента Украины Петра Порошенко с семьей на Мальдивский острова. В интернете мгновенно появилось множество карикатур и мемов на эту тему.

    Читайте также: Президент на Мальдивах. Запад включил для Порошенко красный

    Во время недавнего отдыха на Мальдивах с 1 по 8 января президент Украины  Петр Порошенко арендовал отдельный остров. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" — проекта "Радио Свобода" и канала "UA: Первый". По данным журналистов, президент и его гости в течение 7 дней отдыхали на Мальдивских островах в отеле Cheval Blanc. Двое детей и восемь взрослых, среди которых и сам Петр Порошенко, поселились на самой дорогой вилле курорта Owner's Villa, расположенной на отдельном острове. По данным журналистов, президент и его гости в течение 7 дней отдыхали на Мальдивских островах в отеле Cheval Blanc.

    Ссылки по теме:
    Теги: