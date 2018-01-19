В сети высмеяли Порошенко на Мальдивах. Лучшие фотожабы

В социальных сетях украинцы остро саркастически отреагировали на поездку президента Украины Петра Порошенко с семьей на Мальдивский острова. В интернете мгновенно появилось множество карикатур и мемов на эту тему.

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Во время недавнего отдыха на Мальдивах с 1 по 8 января президент Украины Петр Порошенко арендовал отдельный остров. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" — проекта "Радио Свобода" и канала "UA: Первый". По данным журналистов, президент и его гости в течение 7 дней отдыхали на Мальдивских островах в отеле Cheval Blanc. Двое детей и восемь взрослых, среди которых и сам Петр Порошенко, поселились на самой дорогой вилле курорта Owner's Villa, расположенной на отдельном острове. По данным журналистов, президент и его гости в течение 7 дней отдыхали на Мальдивских островах в отеле Cheval Blanc.