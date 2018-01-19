Порошенко на Мальдивах арендовал отдельный остров за $500 тыс - СМИ

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Во время недавнего отдыха на Мальдивах с 1 по 8 января президент Петр Порошенко арендовал отдельный остров. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" — проекта "Радио Свобода" и канала "UA: Первый".

По данным журналистов, президент и его гости в течение 7 дней отдыхали на Мальдивских островах в отеле Cheval Blanc.

Двое детей и восемь взрослых, среди которых и сам Петр Порошенко, поселились на самой дорогой вилле курорта Owner's Villa, расположенной на отдельном острове.

"Из достоверных источников удалось узнать, что аренда отдельного острова на курорте Cheval Blanc стоила 46 000 долларов в сутки", — говорится в сообщении.

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Авторы расследования допустили, что президент с семьей путешествовал на Мальдивы под другими именами.

"В соответствии с этими данными, 1 января вылетели из Киева на Мальдивы, а 8 января вернулись в Киев 8 пассажиров: 3 мужчин и 5 женщин, среди которых нет ни президента Украины Петра Порошенко, ни членов его семьи. Ни каких-либо других известных имен", — говорится в расследовании.

Скриншот Радио Свобода Остров на Мальдивах, на котором, по данным СМИ, отдыхал Петр Порошенко

Кроме того, по данным журналистов, Порошенко на курорте фигурировал под именем Mr. Petro Incognito (Ukraine). Таким образом, подсчитали журналисты, во время отдыха Порошенко стоимость проживания за 6 ночей обошлась в 276 000 долларов. В целом же отдых на Мальдивах президента Порошенко с 1 по 8 января стоил не менее $ 500 000, что по нынешнему курсу составляет около 14 млн грн.

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Ранее пресс-служба главы государства заявила, что президент Украины встречал Новый год дома, а затем посетил "с целью короткого отдыха" Мальдивские острова. Уточнялось также, что отдых за границей президент оплачивал за свой счет.