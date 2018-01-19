Президент на Мальдивах. Запад включил для Порошенко красный

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Во время недавнего отдыха на Мальдивах с 1 по 8 января президент Украины Петр Порошенко арендовал отдельный остров. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" — проекта "Радио Свобода" и канала "UA: Первый". По данным журналистов, президент и его гости в течение 7 дней отдыхали на Мальдивских островах в отеле Cheval Blanc. Двое детей и восемь взрослых, среди которых и сам Петр Порошенко, поселились на самой дорогой вилле курорта Owner's Villa, расположенной на отдельном острове. По данным журналистов, президент и его гости в течение 7 дней отдыхали на Мальдивских островах в отеле Cheval Blanc.

Авторы расследования допустили, что президент с семьей путешествовал на Мальдивы под другими именами.

Очевидно, что подобное расследование при поддержке "Радио Свобода" можно было сделать только при сливе из ближайшего окружения Порошенко или при содействии очень информированных людей, вероятнее всего из спецслуж и, скорее всего, американских.

По мнению политолога, руководителя информационного центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, появление такого расследования на украинском телевидении — не случайно.

“Это означает, что коллективный Запад подает Порошенко (который так любит говорить о сигналах) мигающий красный аварийный сигнал. Порошенко дают очень четкий знак относительно того, что если он и дальше будет следовать той логике, что "Техас могут грабить только техасцы", адаптируя те реформы, которые предлагают американцы, под свое видение, под свои интересы, то вопрос о втором сроке неуместен. Не имея какой-то четкой кандидатуры, альтернативной Порошенко, тем не менее, коллективный Запад показывает, что задача второго срока, которая является ключевой для Порошенко, может оказаться химерой", — сказал РИА Новости Украина Андрей Золотарев.

Читайте также: В ночь с первого на десятое января. Как отдыхает элита нации — политики

По его словам, достаточно мощная информационная атака на президента, которая началась с середины октября прошлого года, очень четко сигнализирует о том, что на Западе Порошенко разочарованы — он не оправдал надежд.

"Возможно, не проговаривается вслух, но очевидно, что рассчитывали на то, что Порошенко откроет Украину для американских транснациональных корпораций, запустит рынок земли. Поскольку американцы инвестировали в смену власти в Украине, они рассчитывают получить не только геополитические дивиденды от смены власти в Киеве. Но эти надежды, очевидно, не осуществились. Теперь Порошенко очень четко демонстрируют, что либо его принуждают к примерному поведению и исполнению реформ в их американском прочтении, либо, собственно, Запад будет искать другую кандидатуру", — считает Золотарев.

Эксперт пояснил, что таким образом "убивается" внешняя легитимность Порошенко, без которой ему будет крайне тяжело удержать власть.

"Дальше он столкнется с нелояльностью олигархического кооператива, поскольку, условно говоря, у него только один союзник — это Ринат Ахметов, но этого мало, учитывая Фирташа и Коломойского", — сказал Золотарев.

Он отметил, что если первые сигналы были достаточно спорадическими, то сейчас мы видим достаточно системное и мощное информационное наступление на Порошенко.

"А без внешней легитимности решить задачу второго срока будет крайне тяжело, если не невозможно", — считает Золотарев.

Говоря о реакции президента на подобные сигналы, политолог подчеркнул, что специфика личного поведения Порошенко такова, что, чем сильнее на него оказывают давление, то тем сильнее от действует от противного, на зло, но в данном случае — слишком разные весовые категории.

"Украина критически зависима от политической поддержки, от финансовой помощи Запада, тех же кредитов, и поэтому тут такая линия поведения, которая давала эффект и приносила Порошенко успех во внутренней политике, может оказаться контрпродуктивной", — подытожил Золотарев.