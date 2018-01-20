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    Обмен пленными. Порошенко ожидает освобождения нескольких военных

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (434)

    (обновлено: )273
    Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий пообещал делать все от него зависящее для дальнейшего освобождения украинцев, говорится в сообщении на сайте президента в субботу.
    Президент Петр Порошенко, митрополит УПЦ Онуфрий и Ирина Геращенко
    сайт президента Украины

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Киев ожидает освобождения еще нескольких своих военных в ходе обмена пленными и готов к решительным шагам для этого, заявил президент Украины Петр Порошенко.

    Киев и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР 18 января в Минске обменялись списками для обмена пленными. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена пленными и ожидают следующего этапа в феврале-марте.

    "Украина ожидает освобождения еще нескольких военных, — об этом шла речь во время встречи президента Петра Порошенко с митрополитом Украинской православной церкви Онуфрием и представителем президента в трехсторонней контактной группе Ириной Геращенко", — говорится в сообщении на сайте президента в субботу.

    Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в Киево-Печерской лавре встретился с матерями и женами освобожденных конце декабря военнопленных
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митрополит Онуфрий об обмене пленными: "Мы должны друг друга прощать"

    При этом он подчеркнул, что "Украина готова к решительным шагам по возвращению наших ребят домой".

    "Вы видели с каким энтузиазмом и радостью перед Новым годом украинцы встречали 74 освобожденных из плена… Я твердо пообещал, что мы будем делать все возможное, чтобы поскорее они вернулись домой", — сказал Порошенко.

    Сообщается, что предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий пообещал делать все от него зависящее для дальнейшего освобождения украинцев.

    По данным пресс-службы президента, в свою очередь Геращенко поблагодарила президента за то, что даже в выходные он делает все для освобождения пленных. Она также напомнила, что накануне глава государства "помиловал человека, что должно способствовать дальнейшему процессу освобождения украинцев".

    В конце декабря состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".

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